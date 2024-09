Tartus saab näha inglise fotograafi David Bate'i personaalnäitust

Londonis elava kunstniku, teoreetiku ja õpetaja David Bate'i looming uurib tänapäeva elu selle mitmekesisuses. Nii räägibki Tartus avatud isikunäituse üks osa koroonapandeemiast. 2021. aastal loodud fotode sisendiks oli Bate'i maha kukkunud sülearvuti, mille ekraan läks poolenisti katki ja mida koroona tõttu parandada ei saanud – fotode vaatamisel tekitas katkine ekraan aga ehmatavaid vastandusi

"Ja nii ma siis pildistasingi ekraanil olevaid pilte, et näidata, kui teistsuguses maailmas me lockdown'i (suletuse) ajal elasime," selgitas fotograaf.

Isikunäituse teine osa koosneb fotokollaaži ja montaaži abil loodud töödest, mis kujutavad Bate'i elukoha lähedal Londonis asuvat uuendatud tänavaruumi. Tänavaruumi kaasajastamise mõjud pärinevad aga Singapurist. Nii ongi üks pilt kollaažis tehtud telefoniga Singapuris, teine aga Londoni uues avalikus ruumis.

"Need tööd räägivadki Londoni linnaelu ja selle eesmärkide muutumise protsessist. Ma miksisin neid pilte ja kuna mõlemad teemaplokid kajastavad läbi fotograafia aega, nimetasingi ma isikunäituse pealkirjaga "Modern Times"," selgitas Bate.

Tartusse jõudis näitus kuraator Peeter Linnapi kutsel. Linnapi sõnul väljendab Bate läbi oma tööde tänapäeva elu eklektilisust

"Põhimõtteliselt see arvuti algusaeg on üks asi, mis siin on. See vana hea London on meil meeles, miks ta enam selline ei ole, on teine. Ja kõik see muu selline segiläbi killustunud ja siis hiljem kokkupandud maailm vaatab meile siit otsa. Ma arvan, et sellest on midagi õppida küll," rääkis kuraator.

Bate loodab, et isikunäitus loob ka Eesti publikule vajaliku ruumi, mõtlemaks fotograafia ja elu omavahelisele suhtele

"Mind huvitab aeg ja see, kuidas fotograafid panevad meid ajast mõtlema. Me kasutame fotosid mälestuste loomiseks jne, seega mind huvitavad küsimused ajast," ütles ta.

Linnapi sõnul pole Bate'i käekiri ajas palju muutunud.

"Ta jääbki mällu selliste erinevate kihistuste kokkupanijana. Jah, kollaaž võiks olla selle tunnustus, eklektika jne," ütles Linnap.

David Bate'i personaalnäitus "Modern times" on Pallase galeriis avatud 26. oktoobrini.