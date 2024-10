Keelesäuts. Astudes keele kujundeisse

Mõni aeg tagasi ühel koosolekul jäi mulle kõrvu väljend ametisse astuma. Kõnealune väljend on eesti keeles üsna sage, näiteks 2023. aasta ühendkorpuses esineb see erinevates pöördevormides kokku pea neli tuhat korda, ent minu tähelepanu tõmbas väljend just oma kujundlikkuse tõttu, märkis Elisabeth Kaukonen Vikerraadio keelesäutsus.

Astuma kasutuse kirjeldusi leiab EKI ühendsõnastikust. Näiteks tähendab see 'paari sammu võrra kuhugipoole liikuma', 'jalga jala ette tõstes edasi liikuma'. Seega tähistab astumine ühest asukohast teise kulgemist ja kehalist liikumist. Sageli seostub astumine ka kindla ruumiga – astuda saab näiteks millegi ette, kõrvale, juurde, millestki välja ja millegi sisse. Näiteks lauses Uksed avanesid ja lapsed astusid bussi või lauses Sportliku olekuga päevakangelane astus saali…

Amet on aga pisut abstraktsem mõiste kui eespool näidetes esinenud buss või saal. Ehkki ameti pidamisega kaasnevad tihti teatud füüsilised objektid, nagu ruum, riietus ja tööriistad, ei ole amet ise midagi käegakatsutavat. Seega ei saa me sõna otseses mõttes ameti sisse astuda, ent keeles väljendame seda ülekantud tähenduses küll – nagu lauses Ta astus ametisse 1. juunil 1958. Ametist saab ka nii-öelda välja astuda, näiteks lauses …samal moel astuti ametist, kui saadi rumalusega hakkama.

Uurisin keelekorpusest, millesse veel peale ameti kujundlikult astutakse. Leidsin, et astuda saab näiteks kontakti. Selline väljend esineb tihti just üleloomulike ja esoteeriliste mõistete kontekstis, nagu viitab lause Just selle ajuosa kaudu on võimalik astuda kontakti vaimse maailmaga... Samuti astutakse näiteks ellu, suhtesse, dialoogi, poliitikasse ja ka mingisse usku. Viimast ilmestab lause Skandaalne bikiinikaunitar astus islamiusku…

Seesugused metafoorid ja kujundlikud väljendid põhinevadki tihti kehalisel kogemusel ja aitavad kirjeldada seda, kuidas me mingisugust mõistet tajume. Ametisse astuma annab ehk edasi mõtet, et inimene justkui liigub ühest seisundist teise.

Meie keel on täis ilusaid kujundeid, mis peituvad ka kõige igapäevasemates ütlustes – astu ühte ja viska teist!