Keelesäuts. Tujukad kujundid netisuhtluses

Igapäevases suhtluses kasutame kõiki oma meeli. Žestid ja miimika aitavad meil mõista tähendusnüansse, mida pelgalt sõnadest välja ei loe. Näiteks, kui sõber ütleb: "Mul on kõik hästi," ent tema näost peegeldub vastu morn ilme, siis tekib kahtlus, kas tal päriselt on kõik hästi. Kuidas aga väljendatakse selliseid tähendusvarjundeid netisuhtluses?

Üheks võimaluseks on kasutada emotikone ja emoji'sid, mida on eesti keeles tähistatud ka sõnadega tujuk ja tujukuju. Tegemist on piltmärkidega, mis erinevad üksteisest oma moodustusviisi poolest: kui emotikonid koosnevad kirjamärkidest (näiteks xD, :-P), siis emoji'd on justkui väikesed pildid. Esimesed emotikonid tekkisid juba ligi 40 aastat tagasi ning sajandivahetusel arenesid nendest omakorda välja emoji'd. Tänaseks on piltmärke tekkinud tuhandeid ning paljude jaoks on nendest saanud lahtumatu osa igapäevasest keelekasutusest.

Sageli seostame tujukujusid justnimelt naerunägudega, kuna mitmetel neist on suunurgad ülespoole suunatud (näiteks :-)). Sarnaselt miimikaga kasutatakse naerunägusid emotsioonide väljendamiseks. Kõik naerunäod pole muidugi heatujulised, vaid need võivad väljendada ka teisi ilmeid. Näiteks allapoole suunatud suunurkadega nägu (:-() näitab kurbust, ümara suuga nägu (:O) väljendab üllatust ja s-kujuline suu (:S) või spiraalis silmad ilmestavad segadust.

Mõned naeratavad tujukid võivad olla kasutusel nii negatiivses kui positiivses tähenduses. Heaks näiteks on siinkohal pisaratega naerunägu, mis on üks enim kasutatavamaid emoji'sid kogu maailmas. Eesti teismeliste keele uurimisel1 on leitud, et naerunäo meelsus on seotud piltmärgi suukujuga: kinnised naeratused esinevad pigem negatiivsetes, lahtised aga pigem positiivsetes kontekstides.

Piltmärkide ridadest leiame ka terve hulga kätekujutisi, mis toimivad virtuaalsete žestidena. Vaieldamatult kõige levinum neist on ülespoole suunatud pöial.

Tujukujud on sarnased homonüümidega, kuna internetikultuuri mõjul on mitmed kujutised võtnud endale külge varjatud tähendusi. Häid näiteid võib noppida jällegi noorte repertuaarist, kus pealuud kasutatakse mitte surma, vaid end surnuks naermise tähenduses, kummitusega väljendatakse kellegipoolset ignoreerimist ning nokamüts tähendab sageli valetamist.

Kokkuvõtteks on igal tujul mitu kuju ning see, mis kuju võtab (netisuhtluses) kellegi tuju, on juba igaühe enda otsustada!

1 Jiawen Hu bakalaureusetöö teemal "Naerunäo kasutus teismeliste tšätisuhtluses: kinnine vs. lahtine naeratus" (2024).