Keelesäuts. Elas metsas normaalne mutt

Sõnal mutt on EKI ühendsõnastikus kasutuse põhjal kirjeldatud mitu tähendust. Eesotsas on mutt pisike, maa alla rajatud käikudes elav loom – teisisõnu ka mullamutt. Samuti nimetatakse mutiks endisaegset võrkpüünist, teatud kaardimängu ja rõngast laeva purje äärel nööri läbitõmbamiseks. Kõnekeeles viidatakse sõnaga mutt aga ka naisele.

Naisele viitav mutt tuleb saksakeelsest ema (Mutter), emakest või memme (Mutti) tähistavast sõnast. Sageli tähistab mutt eakat naisterahvast, kasutatuna liitsõnas vanamutt, kuid mutt võib olla ka mis tahes eas naine. Nagu teiste sooliselt markeeritud sõnade puhul, kasutatakse muttigi nii positiivses kui ka negatiivses tähenduses. Ühelt poolt võib see sõna olla naist toetav või võimestav, nagu lauses Johanna on normaalne mutt mul siin! või lauses Minu arust on nad võrdselt kõvad mutid. Teisalt on mutt sageli halvustav, nagu ilmestab lause Ja see juhataja on ikka üks väga ilge mutt…

Vaatasin keelekorpusest, mida tähistab mutt liitsõnades. Leidsin, et mutid tegutsevad teatud ametitel – nagu koristajamutt, ärimutt, kokamutt. Samuti kirjeldab mutte näiteks elustiil (nagu ökomutt, möllumutt, kärakamutt), elukoht (soomemutt, otepäämutt), välimus (moemutt, musklimutt), teatud isikuomadused (naljamutt, paranoiamutt) ja tegevused (klatšimutt). Mutt lisatakse sageli ka nimele, nagu Merkeli-mutt või Reedamutt. Huvitavad sõnad olid veel ka näiteks turbomutt, mis tähistas kiiresti tegutsevat naist, ja esimutt, millega viidati esinaisele.

Muti meessoole osutavat vastet on raskem leida, kuid üheks variandiks võib pakkuda sõna ätt või ka taat. Küll aga viitavad need sõnad eesotsas vanale mehele ning tundub, et võrreldes mutiga ei ole nende tähendus niivõrd laienenud, seega ei ole igas vanuses mehed nii tihti ätid ega taadid. Võib mõelda, kas mitte ei mõjuta keelekasutust siin ühiskondlikud hoiakud, mis kipuvad nägema just naiste vananemist negatiivses valguses?

Kokkuvõtteks, sugudele osutavatel sõnadel on palju tähendusi ja kasutusvõimalusi. Tehkem keelekasutuses just selliseid valikuid, mis kedagi ei solvaks ega halvustaks!