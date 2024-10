ERSO "Romantika" kontserdisarja avab Peeter Vähi teose "Blue Collage" esmaettekanne

Nagu pealkiri ütleb, on teos segu erinevatest stiilidest ja teemadest. Loos soleerivad viiuldaja Triin Ruubel ning tšellist Indrek Leivategija. Dirigent Neeme Järvi juhatusel kõlavad ka Artur Lemba ja ukraina helilooja Sergei Bortkiewiczi klaverikontserdid.

"Kui muusikateaduslikult läheneda, siis võiks öelda, et siin on neli erinevat stiili kokku pandud. Kõigepealt klassikalis-romantiline, sümfooniline, siis on ka uued või avangardsed elemendid siia sisse tulnud, rahvamuusika ja võimalik et ka minu kunagine popi ja rock'i taust kumab siit läbi," selgitas helilooja.

Triin Ruubeli sõnul kumab heliteosest läbi Puccini ooper "Boheem". "Samas on seal ka lähisida mõjutusi. Erinevad fragmendid on stilistiliselt ääretult erinevatest ajastutest. Leidub ka barokilikke kujundeid, midagi kõigile," sõnas Ruubel.

"Kohati on isegi raske öelda, kust need ideed Peetri pähe tulnud on, aga igal juhul on see tal väga hästi õnnestunud," ütles tšellist Indrek Leivategija.