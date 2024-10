Tantsuteatri Fine5 uuslavastus uurib sünkroonsust ja tähendusrikkaid kokkusattumusi

"Siinsamas silmade taga" on Tiina Olleski ja Renee Nõmmiku uuslavastus, milles silmadega nähtav on koos nähtamatuga üheks põimunud.

Doris Kareva täiskasvanute muinasjutust "Sinine kivi" ja Carl Gustav Jungi sünkroonsuse teooriast inspiratsiooni saanud lavastus uurib, kuidas me argielu taustal kulgevat seletamatut igatsust millegi suurema järele endas kanname.

Lavastus toob kokku kolm tantsijat Vivo Centerist Roomast ja kolm Fine5 tantsuteatrist. Tantsijad on mitu kuud väldanud loomeprotsessi jooksul neid teemasid käsitlenud ja ühise keele leidnud.

"Siinse tantsutrupiga töötades olen õppinud, kuivõrd olulised on omavahelised ühendused, mida loome nii laval kui ka publikuga. Oleme saanud siin tantsida nii sügistuules kui vihmas ja see on olnud meile ülisuur väljakutse," kirjeldas Vivo Centeri tantsija Vanessa Geniali oma kogemust. "Aga iga esituse tõeline olemus avaldub energias ja tunnetes, mida koos tantsides omavahel jagame ja loome."

Koreograafia ja lavastus lõid Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik, tantsijad ja kaasloojad on Chiara Fiore, Annachiara Gallo, Vanessa Geniali, Maria Uppin, Eliisa Sokk, Simo Kruusement, helilooja- ja muusikaline kujundaja Liisa Hirsch, valguskunstnik Ants Kurist.