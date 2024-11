Tantsuteatri Fine5 uuslavastus sündis eesti ja itaalia tantsijate koostöös

"Siinsamas silmade taga" on tantsuteatri Fine5 lavastus, kus ühte põimuvad silmale nähtav ja nähtamatu maailm. Lavastus on sündinud eesti ja itaalia tantsukunstnike koostöös.

Lavastuse algimpulss on pärit Doris Kareva täiskasvanute muinasjutust "Sinine kivi" ning Carl Gustav Jungi sünkroonsuse teooriast.

"Kõik toetub sünkroonsusele, mis on energias, mis ühendab inimesi ja ühendab sind maailmaga. See on nagu universaalenergia, mis liigutab kõike ja tekitab erilisi asju. See aitab sul leida, mis su elus puudub, isegi kui tundub, et sul on kõik olemas ja midagi ei puudu, aga ometi on olemas veel midagi ja see lavastus otsib seda," ütles osatäitja Vanessa Geniali.

Itaalia tantsijatele on koostöö tantsuteatriga Fine5 olnud uus ja huvitav kogemus.

"Nad jätavad ruumi su oma loojanatuurile. Nad juhivad sind läbi protsessi ja selle, mida nad tahavad saavutada, aga jätavad sulle vabaduse eneseväljenduseks. Nad tõlgivad oma soove ja väärtusi ning teevad seda omal sõbralikul moel," lisas Geniali.

"Meie jaoks on olnud äärmiselt põnev panna kokku erinevad koolkonnad, lõunamaa temperament ja põhjamaa tagasihoidlikkus ning mulle tundub, et selles sümbioosis on võitnud mõlemad pooled," ütles koreograaf-lavastaja Tiina Ollesk.

Lavastuse mitmekihilise ja kohati isegi filmiliku muusika on loonud helilooja Liisa Hirsch.

"Siin on väga eriilmelist heli, kuna ma produtseerisin kõik ise. Seda võimalust ei olnud, et muusikud stuudiosse kutsuda, siis hästi palju olen kasutanud omaenda salvestusi. Kui vaja, laulnud ja mänginud sisse ning teinud kõik, mida tundub, et on vaja teha," ütles helilooja Liisa Hirsch.

Etendused toimuvad Sakala 3 teatrimajas.