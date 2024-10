Kaupo Meieli raamatusoovitused: "Tulevikuministeerium" ja tuletõrjekoer Nublu

Juan Rulfo "Pedro Páramo"

"See on hea näide sellest, kuidas kirjandusklassika ei pea olema suur, paks, mitu köidet, et olla uuendaja, et olla läbi põlvkondi lugejaid kõnetav. Rulfo on selles mõttes väga fantastiline tegija olnud," märkis Meiel.

"Pedro Páramo" pole Meieli sõnul kerge lugemine, vaid see võtab aega ja nõuab süvenemist. "Kui tuntud kirjanik Márquez selle esimest korda kätte sai, siis ta luges kohe terve öö ja kaks korda läbi. Ja siis sai Márquezist tegelikult see kirjanik, keda me teame," teadis ta rääkida.

Meieli hinnangul sobib Rulfo teos hästi saabuvasse hingedeaega. "See on küll Mehhiko ajalugu, Mehhiko rõõmud ja mured, rohkem mured, aga just see hingede teema – kui siin november läheneb, sobib ka Eestisse ülihästi."

"Pedro Páramo" on eesti keelde tõlkinud Tatjana Hallap. "See on omaette meenutus meile, et Eestis on olnud selline suurepärane tõlkija nagu Tatjana Hallap. See on võrratus eesti keeles. Hallapi tõlkeid tasub alati usaldada," kiitis Meiel.

Kim Stanley Robinson "Tulevikuministeerium"

Robinsoni "Tulevikuministeerium" räägib kliimasoojenemisest ning see toob kokku teaduse, poliitika, majanduse ja eetika. "See püüab hõlmata väga-väga paljusid teemasid, globaalse haardega raamat," märkis Meiel.

Tema sõnul ei ole "Tulevikuministeerium" päris romaan, vaid osalt on tegemist esseistikakogumikuga. "Üks põhiküsimus on, et kuivõrd ideoloogiline see on. See on nüüd igaühe enda otsustada, aga autor ütleb ka, et siin on teile mõtlemisainet. Isegi kui see on ideoloogiline, ei suru autor seda ideoloogiat sulle kurku, vaid vahel poeetiliselt, vahel realistlikult, aga väga loetavalt annab ta edasi neid probleeme, mis meil siin planeedil Maa on."

Paolo Bacigalupi "Laevalammutaja"

"Laevalammutaja" on Ameerika ulmekirjaniku Paolo Bacigalupi noorteromaanide seeria esimene raamat, millele järgnevad "Uppunud linnad" ja "Sõjarelv".

"Kui "Tulevikuministeerium" räägib, kuidas ennetada kliimakatastroofi, siis selles raamatus on katastroof toimunud. Rannikualad on vee all, kliima on kehv, valitsevad suurkorporatsioonid ja sõjapealikud, maailm on sisuliselt kaoses," tutvustas Meiel.

Kuigi žanrilt on tegemist noorteraamatuga, sobib see Meieli sõnul ka täiskasvanud lugejatele. "Väga hoogne tegevus, väga põnev lugeda, ma tõeliselt nautisin ja ootasin seda sügist, millal ma saan selle kolmanda osa ka kätte. Nüüd sain ja lugesin läbi. Tõesti, kogu triloogia on hea. Haarab kaasa, sa elad tegelastele kaasa, tahad teada, kuidas neil läheb," kiitis ta.

Jaan Rannap "Nublu"

"Ma avastasin eelmisel nädala, et Jaan Rannapi "Nublu" on taas ilmunud. Aga mis teeb selle eriliseks, et ta on ilmunud selliste joonistustega nagu siis, kui mina laps olin," rõõmustas Meiel. "Võib-olla saame selle siduda ka "Tulevikuministeeriumi" ja Bacigalupiga – et kui maailm põleb, siis võib-olla ei olegi ÜRO-st abi, vaid on abi vahvast tuletõrjekoerast Nublust."