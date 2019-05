Kaupo Meieli raamatusoovitused: "Ehh, Uhhuduur" ja lugu üksikust kõrvast

"Tee teab - Ehh, Uhhuduur Lõuna-Ameerikas"

Kirjastus Tänapäev

Autorid: Hannes Hanso, Mart Kuusk, Priit Kuusk, Liivo Niglas, Kristjan Prii, Tanel Rütman

"Tee teab - Ehh, Uhhuduur Lõuna-Ameerikas" on reisisellide neljas raamat. Seekord antakse päevikuvormis edasi rändamist Lõuna-Ameerikas. Samuti on raamatus kirjad, mis matkajad koju saatsid ja ohtralt fotosid. Selle raamatu lugemine tekitab endalgi suure tahtmise matkama minna ja matkadest jäävad alati kõige paremini meelde ebaõnnestumised, millel on oma osa ka selles teoses.

"Maagia"

21. sajandi vene ulme antoloogia

Kirjastus Skarabeus

Koostaja: Arvi Nikkarev

"Maagia" on esimene eestikeelne 21. sajandi vene ulme antoloogia. Arvi Nikkarevi koostatud raamatus on lood Oleg Divovilt, Svjatoslav Loginovilt, Maria Galinalt ja teistelt. Eelkõige on tegu suurepärase novellikogumikuga, milles leiavad käsitlemist pea kõik ulmeteemad, näiteks ajaränd ja paralleelreaalsused. Jutud algavad sageli hästi rahulikult, aga lõppevad enamasti ootamatu ja teravmeelse puändiga.

Piret Raud "Kõrv"

Kirjastus Tänapäev

Kirjaniku ja kunstniku Piret Raua lasteraamat räägib ühest üksikust kõrvast, kes maailma seiklema läheb. Raamat on Piret Raua fantaasiarikaste ning ilusate joonistustega ja räägib omajagu õpetliku loo sellest, keda tasub kuulata ja keda mitte.

Erling Kagge "Kõnni. Üks samm korraga"

Postimees Kirjastus

Tõlkinud: Sigrid Tooming

Erling Kagge on norra maailmarändur, ettevõtja ja kirjanik, kes väisas eelmisel nädalal Tallinnas toimunud kirjandusfestivali HeadRead, kus temaga vestlesid eesti seiklejad Tiit Pruuli ja Tiit Riisalo. Kagge raamat "Kõnni" räägib sellest, miks on mõnus ja vajalik vahel lihtsalt jalutada. Kagge peatub nii kõndimise füüsilistel aspektidel kui ka jalutamise filosoofial. Nüüd kevadel ongi kõige mõnusam minna kõndima, ilma vaatama ja ära eksima.