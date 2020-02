Raamatusoovitus: Piia Präänik, kassid, linn ning ulmet noortele ja vanadele

Kairi Look "Piia präänik ja bandiidid"

Illustreerinud Ulla Saar

Kirjastus Tänapäev

Kairi Look on väga mõnusa huumori ja hea absurditunnetusega kirjanik. Tema raamatud, "Piia Präänik ja bandiidid" nende seas, pakuvad suurt lõbu ja lugemismõnu nii pisikestele lugejatele kui ka nende vanematele. Looki raamatus on palju värvikaid tegelasi ja lõbusaid ning elulisi seiklusi.

Berit Sootak "Viimane hingelind"

Kirjastus Raudhammas

Berit Sootaki "Viimane hingelind" on väga tugev debüütromaan, fantasy-teos, mille sihtrühm eelkõige noored lugejad. Väärt kodumaiseid noortekaid ülearu palju ei ilmu ning Sootaki romaan väärib seda enam tunnustust. Teoses on maagiat ja armastust ning ehk sobib teos neile, kellele meele järele näiteks Harry Potteri seeria või siis - nagu kriitikud on viidanud - X-meeste frantsiis. Teoses põimuvad kaasaegse gümnaasiumineiu Mirteli elulised läbielamised ja eesti rahvapärimus. Igati hea romaan nii noortekana kui ulmekana.

Krafinna "Kasse täis linn"

Kirjastus Gururaamat

Krafinna ehk Ene Kallase neljas luuleraamat räägib nii kassidest, linnadest, näiteks Tartust, kui ka armastusest. Krafinna maalib sõnadega lihtsaid olukordi poeetiliseks ja vahel ehk ka vastupidi. Raamatus leidub nii luulet kui miniatuure ning kokkuvõttes näitab "Kasse täis linn" Krafinna selget ja sihipärast arengut kirjanikuna.

"Orioni vöö 1"

Koostaja Raul Sulbi

Tõlkinud Piret Frey, Maria Reile, Jaana Talja

Kirjastus Fantaasia

Uus ulmekirjanduse sari "Orioni vöö", mis ilmub ulmeraamatute seeria "Orpheuse Raamatukogu" alamsarjana pühendub moodsale angloameerika ulmekirjandusele. Sarja igas raamatus sisaldub kolm lühiromaani. Sarja esimese raamatu kaante vahel peituvad teosed: Aliette de Bodard'i "Pisarais Pärlite tsitadell", Robert Reedi "Mees kuldse õhupalliga" ja Neal Asheri "Tulnukaarheoloogia". Sarja koostaja Raul Sulbi on omaette kaubamärk, mis annab alust järeldada, et miniantoloogia on põnev ja kvaliteetne, ehk isegi piire avav. Nagu Sulbi koostatud kogumikele kohane, saavad lugejad lisaks lugemiselamusele asjalike kommentaaride vahendusel aimu esindatud autorite elust ja loomingust.