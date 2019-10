Paul Raud: mure on küll, et kas inimesed üldse loevad

Kultuurisaates "OP" on külas kirjanik Piret Raud ning tema poeg Paul Raud, kes mõlemad on avaldanud värsked raamatud: Piret Raualt ilmus romaan "Verihurmade aed" ja Paul Raualt "Kellata torn". Saates tuli juttu nii nende kirjanikest tulvil perekonnast kui ka teostest konkreetsemalt.

Kirjanik Paul Raud sõnas, et kuigi palju räägitakse tema perekonnast, kus tema on juba neljandat põlve kirjanik, siis on tema ema Piret Raud öelnud, et ega geenid ei kirjuta. "Kirjutasin ikkagi mina, aga ilmselt mu perekond on andnud sõpruse raamatutega üldiselt, et raamat ei olnud kodus hirmus või ebatavaline," ütles ta ja tõi välja, et geenide loogika järgi peaksid nad kõik olema sepad.

"Mure on küll, et kas inimesed üldse loevad ning kas raamat üldse jõuab nende inimesteni, kellele see raamat meeldiks," nentis Paul Raud.

Piret Raua sõnul ei tulnud see ootamatult, et poeg Paul ka kirjutama hakkas. "Juba lasteaias või algkoolis luges ta väga palju, kui talt küsiti, et mis ametit sa tahaksid tulevikus pidada, siis see tekitas talle probleeme, sest ta tahtis teada, milline amet on see, kus saab hästi palju lugeda," selgitas ta ja kinnitas, et nad ei soovinud tegelikult raamatuid samaaegselt avaldada. "Meil ei ole plaanis perebändina mööda Eestit tuuritama hakata, me oleme ikkagi kaks iseseisvat autorit."

"Mul on alati lasteraamatutes olnud mitu tasandit, üks selline, mis kõnetab rohkem lapsi, ning teine, mis kõnetab rohkem täiskasvanuid ning hakkas tunduma, et see teine tasand hakkas üha enam domineerima," selgitas Piret Raud ja nentis, et samuti mõjutas Paul Raua tohutu huvi kirjanduse vastu. "Ma täitsa usun, et tema suur kirjandusearmastus ja just täiskasvanute kirjanduse lugemine mingil määral on mõjutanud mind."

