Piret Raud: autorina olen rohkem nende tegelaste poolt, kes talitavad südame järgi

Läbi humoorika poeesia hargnevad lugeja ees lahti mitmekihilised karakterid, kelle lood pendeldavad mineviku ja oleviku vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera" Romaan keskendub läheduse, õrnuse ja armastuse vajadusele, mille leidmise teed võivad aga olla kohati vastandlikud ja omavahel põrkuvad.

Kirjaniku sõnul sai romaan alguse tema viimase aja huvist taimede maailma lummava tähenduslikkuse vastu. "Kui ma kirjutama hakkasin, siis ma ei teadnud veel täpselt, millised isiksused nendest välja kasvavad," ütles ta ja tõi välja, et ta on autorina rohkem nende tegelaste poolt, kes üritavad talitada südame järgi. "Teisest küljest üritasin mõista ka neid, kes on oma elus teinud muud valikud."