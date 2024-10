Fotokunstnik Marge Monko näitus dokumenteerib kaotatud kindaid

Telliskivi väligaleriis avati Marge Monko näitus "Kas minagi tean, mis see on, millest ükski ei pääse", kus on väljas fotod kadunud kinnastest.

Linnaruum on kindahooaja lõpuks täis siinseal nähtavale kohale asetatud paariliseta kindaid, mille üks on kaotanud, teine aga leidnud ja välja pannud. Marge Monko ütleb, et kuna kindas on alles inimkäe puudutus, otsustas ta seeria panna välja koos leidfotodega, mille fookuses on käed.

"Minu pildistatud fotode kõrval on leidfotod, leitud kusagilt antikvariaatidest, E-bayst, kust ma tihti fotosid ostan, ja mulle tundus kõrvutamine huvitav. Leidfotod kujutavad käsi ja need on teinekord isegi kummalised, enigmaatilised, teinekord ei saa aru, miks nad täpselt on tehtud, mis on olnud nende funktsioon ja mulle tundus et nende kaotatud kinnastega nad toimivad päris toredasti," selgitas Monko.

"Ma ise ei ole dokumentalist, ma ei pea ennast dokumenteerivaks kunstnikuks, aga ometigi siin ma seda nende värviliste fotodega teen, ja need leidfotod annavad sellele jah natuke teise dimensiooni. Ma mõtlesin, kui ma neid fotosid valisin, märksõnade peale nagu hoolitsus, kaotatud, leitud, ühelt poolt need kaotatud kindad, ja siis need leitud fotod," lisas ta.

Näitus Telliskivi loomelinnaku väligaleriis on avatud ööpäevläbi kuni selle aasta lõpuni.