Kolm seppa kutsuvad ühisnäitusega kogema sauna praktilist ja müstilist osa

Säravate ehete, kulla ja karra keskel avaneb A-Galerii Seifi kitsukesel näitusel kolme kaasaegse sepakunstniku autorilooming läbi saunale iseloomulike ent veidi nihestatud asjade.

"Me tahtsime lihtsalt, et näitusekülastaja saaks kogeda terviklikku ruumi. Me tegime puidutööd, metallitööd. Sepa jaoks ei ole ükski materjal võõras, eriti ehtekunstniku jaoks. Aga siin näituseruumis on nii prossidena vormistunud messingust ja rauast vihad, terve keris on täis erinevast materjalist kerisekive, mida on sepistatud, valatud. Kuldne viht on seinal," kirjeldas Taavi Teevet. "Meie saun koosneb Raplamaa männilaudadest, kuuselaudadest, meil on Purtses kuivama pandud saunavihad ja nii mõnigi koht on üle kaetud kuusetõrvaga," lisas sepp.

Taavi Teeveti sõnul on üsna loogiline, et kolm seppa saunateemalise näituse tegid. "Kus on rohkem kui kaks seppa koos, siis nad millegi pärast hakkavad sauna ehitama. Ühtepidi on muidugi see töö mingil määral räpane ja vaja nii kehale puhastust kui ka lihtsalt lõõgastust. Aga teistpidi, see saun ise kui üks ruum on ülimalt praktiline ja ülimalt müstiline. Seal kohtuvad need kaks reaalsust, mille ümber me tahtsimegi mängima hakata," rääkis sepp.

Teeveti sõnul on viimasel ajal hakatud sauna müstifitseerima. Oma kunstiteoseks valatud seepide ja metallrätikutega uksel meelitavad sepad vaataja sellest pseudomaailmast välja astuma. "Ma arvan, et kõigil on õigus võimalus ja kohustus ehitada selline saun nagu ta ise tahab, visata kõvasti leili ja kellele see ei meeldi, kellel on liiga palav, see mingu välja," kinnitas Teevet.