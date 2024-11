Galerii: Lasnamäe paviljonis avatud näitus koondab linnaelu ja kodususe erinevaid tahke

Neljapäeval avati Tallinnas Kunstihoone Lasnamäe paviljonis näitus "Minu kodu, meie linn", mis on inspireeritud kasseti metafoorist. Paviljoni on koondatud teosed, mis käsitlevad linnaelu ja kodususe erinevaid tahke.

Näitusel osalevad rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud Laura Cemin, Foxy Haze, Tõnis Jürgens, Samuel Lehikoinen, Camille Laurelli, Metabor, Mark Raidpere, Romain Sein, Jaakko Pietiläinen, Mark Soosaar, Diana Tamane, Ingel Vaikla ja Mari Volens. Näituse kuraator on Siim Preiman.

Autorite foto- ja videoteosed loovad paviljoni ruumides teekonna, mis ulatub brutaalsest betoonarhitektuurist inimkeha intiimsuseni.

"Mulle näib, et kodu on üks säärastest mõistetest, mille tähendust kõik küll tunnevad ja teavad, aga igaüks alati isemoodi," selgitas näituse kuraator Siim Preiman. "Kodutunnet tunneme üksinda, kodupaigas asume vastavalt haldusüksusele kümnete, sadade või tuhandete teiste inimestega. See kontrast on eriti tuntav just rahvarohkes Lasnamäe linnaosas, kus olen viimased viis aastat elanud.," lisas ta.

Näitus "Minu kodu, meie linn" uurib modernistlike linnade ambitsioonikat pärandit ja vastuolulist tegelikkust. Väljapanekut läbib küsimus, kuidas kujuneb kodutunne standardses linnakeskkonnas? Kunstnike tööd vaatlevad nii arhitektuuri võimet vormida inimeste igapäevaelu kui ka seda, kuidas elanikud omakorda ruumi enda järgi kohandavad.

"Lasnamäge selgelt kas armastatakse või vihatakse, mingile vahepealsusele palju ruumi ei ole," tõdes Preiman. "Mulle jällegi meeldivad asjad just sellistena, nagu need on. Vastuolulisus rikastab ja pingestab elu, annab toonust. Nii ongi too paik mulle ühtaegu imetabane ja eriskummaline lihtsalt seetõttu, et üldse olemas on."

Näitus on avatud 12. jaanuarini.