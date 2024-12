Galerii: kunstihoone galeriis avati Ida-Virumaa kunstnike grupinäitus

Näitus on selle aasta augustis Narva Kunstiresidentuuris (NART) Kreenholmis tööd alustanud Ida-Viru kunstnike klubi liikmete ühistöö. Ettevõtmise algataja, NART-i juht Johanna Rannula sõnas, et kogu projekt on algusest peale sujuvalt kulgenud.

"17 osalejaga grupinäitust teha on päris suur väljakutse, tavaliselt on kunstnikke neli või maksimaalselt viis. "Sügav nahk" on aga pisut teistsugune kunstiprojekt — see keskendub kunstnikele endile, nende lugudele ja nägudele. Meie eesmärk oli anda Ida-Viru loovisikutele rohkem kõlapinda ja nähtavust," rääkis ta.

Klubi eestvedaja on kunstnik, Eesti Kunstiakadeemia külalisõppejõud ja doktorant Darja Popolitova. Näitusel osalevad Diana Semibratova, Eneli Heinlaid, Ira Sopina, Julia Rodionova, Kopylove, Kristina Belikova, Larissa Tunjova, Natalja Kapajeva, Nadežda Sabajeva, Olga Matseralik, Olga Toivonen, Olga Tjurina, Paulina Belik, Sergei Kirbenjov, Tanja Sonina, Tatjana Silašina, Valeria Kregždaite ja Žanna Golubtsova.

Näitus on Tallinna Kunstihoone galeriis avatud 15. detsembrini.