Tallinna Kunstihoone pälvis rahvusvahelise auhinna Prix Art and Ethics

Laupäeval, 16. novembril Bernis toimunud tseremoonial võttis auhinna vastu Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja. Auhinda annab neljandat aastat välja Šveitsi visuaalkunstnik, muusik ja kunstiteadlane George Steinmann. Auhinnaga kaasneb 20 000 eurone kunstipreemia.

Auhinna ellukutsujad soovivad Tallinna Kunstihoonet tunnustada idee ja teostuse eest ajaloolise hoone remondi ajaks näitusetegevuse kolimisel Tallinna kesklinnast Lasnamäele.

"Tallinna Kunstihoone hoone vajab ulatuslikku renoveerimist, kuna selle vundament on saanud tugevalt kahjustada, muuhulgas 1944. aasta Nõukogude Liidu pommitamise tagajärjel. Näitustegevus on selleks ajaks viidud ajutisele pinnale Lasnamäele, piirkonda, mis oma sotsiaal-kultuuriliste pingetega toob esile kogukondade, näiteks Lasnamäe vene keelt kõneleva elanikkonna, isoleerituse. Sellises kontekstis on ajaloolise kunstihoone kolimine Lasnamäele julge projekt, sümboolseks sillaks linnaosade ning eesti ja vene keelt kõneleva elanikkonna vahel," ütles George Steinmann.

"Prix Art and Ethics auhind on omamoodi "kasvav skulptuur", mis sisaldab varjatud kultuuripoliitilist sõnumit, kuna just kunstnik annab auhinna institutsioonile, mitte vastupidi nagu tavaliselt kombeks," lisas Steinmann.

"Oleme piiritult tänulikud rahvusvahelise tunnustuse eest ja õnnelikud, et oleme leidnud äramärkimise Tallinna Kunstihoone kolimisega ajutisele pinnale ajaks kui meie päris kodule antakse uus vorm," ütles Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja.

"Kõik tähtsad ja uhked Tallinna kultuuriehitised on rajatud kesklinna, kuid kaasaegsele kunstile ning kultuurile ligipääs laiemalt peab olema jaotunud märksa ühtlasemalt. Meie idee oli selles, et kunstihoone aitaks pisutki seda probleemi leevendada. Lasnamäe on põnev koht, sest siin on kõige rohkem eesti keelt emakeelena mittekõnelevaid inimesi ja kunstihoone Lasnamäele kolimisega jõuame natukenegi ühtsema ühiskonnani."

Paul Aguraiuja sõnul plaanitakse auhinnaga kaasnevat rahalist preemiat kasutada erialase rahvusvahelise koostöö edendamiseks.

George Steinmann on 1950. aastal sündinud Šveitsi visuaalkunstnik, muusik ja kunstiteadlane. Ta on õpetanud kunsti, kultuuri ja jätkusuutlikkuse teemadel Euroopas, USA-s, Mehhikos, Indias ja Aasias. Steinmann on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi auhindu, sh 1996. aastal Kristjan Raua nimelise kunstipreemia Eestis. Alates 2014. aastast annab George Steinmann välja auhinda Prix Art and Ethics.

1934. aastal ehitatud Tallinna Kunstihoone kolis näitusetegevuse hoone remondi ajaks Lasnamäele 2022. aasta novembris. Arhitektuuribüroo Salto projekti järgi ehitatud taaskasutatav hoone asub Lindakivi keskuse kõrval aadressil Jaan Koorti 24. Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12–18.