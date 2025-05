Narva kunstiresidentuuris sündisid kunstiteosed koostöös kooliõpilastega

Narva kunstiresidentuuris saab vaadata kunstiteoseid, mis sündisid koostöös kooliõpilastega. Näitus on osa projektist "Kunstnikud on kohal", mille eesmärk on suurendada kaasaegse kunsti kohalolu koolides ning toetada eesti keelele üleminekut.

Kolm noort kunstnikku korraldasid kuu aega Narva ja Narva-Jõesuu koolides loovtöötubasid. Ukraina päritolu kunstnikku Darja Titovat ei tahtnud lapsed algul üldse omaks võtta, kuid hiljem koostöö laabus ja sellest sündis teos "Toida neid armastusega". Kaetud laual on taldrikud, mis on täidetud keraamiliste südametega.

"Ma märkasin, et kui sa annad nendele armastust ja toidad neid armastusega, siis nad tahavad sinuga rääkida ja nad annavad oma tähelepanu sulle ja tekib mingi side. Nad on minu sõbrad praegu," sõnas Titova.

Briti-Eesti helikunstniku Helena Atkini ja laste koostööst sündis muinasjutt "Loomade fantaasia". Lõuendil on loomade eestikeelsed nimetused, mis lastel meelde tulid ja mis hiljem lõnga ja noodikirjaga ühendati. "See oli huvitav, et ma ainult natukene vene keelt oskan ja nemad ainult natukene eesti keelt oskavad, aga kuidagi me kasutasime oma katkiseid keeli, et mingi sild leida," kommenteeris Atkin.

Aktsioonikunstnik Liisbeth Horn õpetas lapsi valetama ja teesklema. Fotodel on Liisbeth Horni õpilased, kes tutvustavad end vaatajale hoopis kellegi teisena.

"Näiteks, 13- või 14-aastane Vlada, kes esitab ennast kui Ibragim, kes on 68 ja elab Gruusias ja küpsetab hatšapurit ja kellel on 10 last. Kui sa ise valdad seda vahendit, siis sa ka võib-olla märkad enda ümber rohkem või oskad orienteeruda selles, mis valed või mittevaled meid ümbritsevad ja eks see reaalsus ongi subjektiivne," rääkis Horn.

Kolmest teosest kokku pandud näitus "Hoolimise keeled" on Narva kunstiresidentuuris avatud vähemalt maikuu lõpuni.