Preiman: näitus "Minu kodu, meie linn" sai alguse minu kogemusest elada ja töötada Lasnamäel

Lasnamäe on Preimani sõnul näituse alguspunkt, aga selle näitel saab mõelda laiemalt modernitsliku linnaplaneerimise peale. "Keegi ütles avamisel umbes nii, et kuidas juba varem pole paviljonis tehtud Lasnamäe teemalist näitust, aga mulle tundub, et see on just õige, et natukene peab elama ja tegutsema siin ja siis saab peegeldada, kuidas see kogemus on olnud," sõnas kuraator ja lisas, et suur osa sellest näitusest tuleneb tema enda kogemusest elada ja töötada Lasnamäel.

Preimani sõnul hakkas näitus arenema Mark Soosaare lühifilmist "Lasnamäe", mis on filmitud samas kohas, kus asub praegu Kunstihoone Lasnamäe paviljon. Ta rõhutas ka, et Lasnamäe paviljon on üldse väga hea koht kunsti näitamiseks, sest see asub kohas, kus inimesed päriselt elavad. "Mulle on alati meeldinud see, et kui ma kolin Tallinnas uude linnaossa, siis ka linn ise laieneb, sest sa pead inimesena mõtlema ka selle peale, kuidas sa kodu endaga kaasa tood."

"Ma arvan, et lõpuks see näitus näeb lõpuks välja nagu tüüpiline minu tehtud näitus, aga minu enda jaoks oli huvitav katsetada peamiselt visuaalil põhinevat kureerimist, sest kui ma varem olen peamiselt sotsiaalsetele teemadele keskendunud, mis käivad ka siit läbi, siis sel korral on see pigem sujuv teekond, lihtsustatult öeldes betoonist nahani, kus iga järgmise teose vihje peitub juba eelmises teoses," selgitas ta.