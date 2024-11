Weekend festivali korraldaja käe all toimub tuleval aastal Tallinn Rock Festival

Tuleva aasta 27. ja 28. juunil toimub Tallinnas Unibet Arenal ja kahel välilaval Tallinn Rock Festival. Festivali peakorraldaja on varem Weekend festivaliga tegelenud Henri Lindal.

Festivali peaesinejatena astuvad lavale USA progressiivse metal'i bänd Dream Theater ja Saksamaa thrash metal'i ansambel Kreator. Lisaks on festivalile tulemas Soome gooti-rock'i bänd The 69 Eyes, Royal Republic Rootsist ning Phil Campbelli, kes oli aastatel 1984-2015 Motörheadi kitarrist, ansambel Phil Campbell & The Bastard Sons.

Kohalikest artistidest kuulutati esimesena välja Kosmikud. Kokku astub festivalil üles 28 artisti, novembri jooksul avaldavad korraldajad veel esinejaid.

Tallinn Rock Festival toimub Unibet Arenal, kus välialadel on pealava ja C-lava ning sees B-lava. Korraldajad on seadnud festivali päevase mahutavuse piiriks 10 000 inimest.

Sündmust korraldab Baltic Live Agency, mille tiimi kuuluvad Henri Lindali kõrval veel Gunnar Viese, Sven Arusoo ja Johanna Tuisk.