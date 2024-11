15. Hullunud Tartu festival pakub sisulisi ja vormilisi nihkeid

Tänavuse festivali alapealkiri "Nihe" viitab ühelt poolt Hullunud Tartu enda olemusele, millesse viieteistkümneaastase ajaloo jooksul on pidevalt kuulunud teatav nihestatus, ootamatuste ja uute seoste otsimine, teiselt poolt aga kalduvus muutustele ja üleminekutele meeleoludes ja õhustikus. Põhiprogrammi osad on omavahel temaatiliselt või laadilt väga erinevad, tekitades nõnda terviku, mis hõlmab rohkelt nihkeid ning võimaldab luua nende kaudu uusi seoseid.

Festivali põhiprogramm toimub sel aastal Tartu Kirjanduse Majas, sündmusi jagub aga mujalegi. Neljapäeval, 7. novembril kell 18.00 avatakse Hullunud Tartu näitus Haki galeriis (Kastani 42), kus osalevad Raivo Kelomees, Kiwa, Martiini, Marge Nelk, Ahti Seppet, Enn Tegova, Kristina Viin. Õhtu jätkub kell 19.30 linnuteemalise maskiballiga kohvikus Urve (Puiestee 73a).

Reedel, 8. novembril kell 18.00 algab festivali põhiprogramm Tartu Kirjanduse majas, üles astuvad Tanel Mällo, Rooluulelend, Ave Taavet, Aime Hansen, Kristjan Halja ja Quigley Cryan Brockbank (UK), lisaks kõlab ka +koori esituses Ardo Ran Varrese kooripala, mis on kirjutatud spetsiaalselt selleaastase Hullunud Tartu jaoks. Õhtu jätkub Kultuuriklubis Salong, kus saab teoks läti eriprogramm koostöös Tartu Läti Seltsiga: esitletakse läti kirjaniku Inga Gaile romaani "Ilusad" eestikeelset tõlget (Loomingu Raamatukogu 2024) ning toimub ka Gaile ning Santa Biezā (LV) ja Džemma Sudraba (LV) ühisesinemine, seejärel mängib muusikat DJ MssK (LV).

Laupäeva, 9. novembri pärastlõunal on huvilistel võimalik osa võtta USA luuletaja, näitleja ja kunstniku Sean Patrick Mulroy lavaluuletöötoast, õhtuses programmis esinevad Taavi Novek, Siim Lill & co, Sean Patrick Mulroy, Anna Arvidsdotter (SWE), Elo Viiding, Janika Läänemets, Berit Petolai, Penny Boxall (UK) ja Richard Jerbach. Mõlemal õhtul on pärast põhiprogrammi võimalus esitada vabalaval oma loomingut.

2010. aastal kirjanik Jaan Malini algatusel sündinud Hullunud Tartu on otsingulise ja intensiivse programmiga valdkondadeülene festival, mis on kujunenud üheks Tartu kui UNESCO kirjanduslinna peasündmustest. Festivali korraldavad Eesti Kirjanduse Selts ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond ning toetavad Tartu linn, Eesti Kultuurkapital ja Tartu Läti Selts.