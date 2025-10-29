Festival Hullunud Tartu keskendub sel korral köitele

Alapealkiri "Köide" viitab ühelt poolt raamatuköitele ning on nõnda ka kummardus praegusele raamatuaastale, millega tähistatakse eesti raamatu ja kirjakeele 500. sünnipäeva. Teisalt saab aga "köidet" seostada ka sellega, mis köidab – eripalgeliste kirjanike, muusikute ja kunstnikute loominguga.

Festival Hullunud Tartu algab 6. novembril Kaspar Jassa juhitud kirjandusliku kalmistutuuriga "Surnuaed kui raamat", millele järgneb festivali maskiball kohvikus Urve. Põhiprogramm toimub seekord 7. ja 8. novembril Ülikooli kohvikus, mis on mänginud olulist rolli Tartu kultuuriloos. Hilisemateks õhtutundideks suundutakse mõlemal festivalipäeval Tartu Kirjanduse Maja kultuuriklubisse Salong.



Kahe päeva jooksul astuvad üles Bruno Molinero (Brasiilia), Valters Liberts (Läti), Mara Ulme (Läti), Valts Ernštreits (Läti) Kalle Niinikangas (Soome), Ville Hytönen (Soome) Annabel Berg, Aapo Ilves ja Alar Kriisa, Doris Kareva, Jüri Kolk ja Janar Sarapu, Janno Zõbin, Johanna Roos ja Anett Tamm, Kristel Mägedi, Mari-Liis Müürsepp, Silver Sepp ja Grigori Lotman, Leelo Tungal, jt.