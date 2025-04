Kinodesse jõuab Raivo Kelomehe dokumentaalfilm Jaan Malinist

Luuluri kunstivorm, häälutamine – mõiste, mille tõi kasutusele Ilmar Laaban – on seotud dadaismi ja sürrealismiga. Malin mõtiskleb oma monoloogis isa, kunstnik Ilmar Malini, ning luuletaja Ilmar Laabani mõju üle, uurides nendega seotud ootusi ja pingeid.

Filmis on vaatluse all Luuluri elulugu, tema esinemised rahvusvahelistel eksperimentaalsetel luuleüritustel ning tuntud autorite intervjuud, mis arutlevad "tähendusetu" kunsti üle. Seda teemat peegeldab ka Malini väljamõeldud keeles kirjutatud romaan "Maa ja ilm".

Kelomees uuris, kuidas Luulur läheb oma eeskujudest kaugemale, luues dialooge teiste kunstnikega, nagu Roomet Jakapi, Ivi Rausi ja Tobias Kunze. Festivali "Hullunud Tartu" kureerimine ja häälutamise praktika avavad eesti sürrealismi ning Luuluri väljendusrikka loomingu, mis paneb küsima, kas kunst peab alati omama selget tähendust.

Filmi stsenarist ja režissöör on Raivo Kelomees, operaatorid Jako Krull, Aldo Luud, Raivo Kelomees, Aleksandr Heifets ja Rihhard Krüüner, muusika on filmile loonud Rooluulend, monteerija Elina Kengsepp, helirežissöör Horret Kuus, pildi järeltöötluse on teinud Märten Vaher ning plakati Marko Kekishev. Filmi produtsent on Anneli Ahven, filmi on tootnud Kopli Kinokompanii ja Karm Film.