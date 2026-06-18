X!

Raivo Kelomehe "Luulur" pälvis Dublinis Bloomsday filmifestivalil parima filmi auhinna

Film
"Luulur" Autor/allikas: kaader filmist
Film

Raivo Kelomehe dokumentaalfilm "Luulur" linastus 15. juunil Dublinis Bloomsday Film Festivalil ning pälvis parima täispika dokumentaalfilmi auhinna. Film kuulus festivali 2026. aasta ametlikku valikusse kategoorias Joycean Features ning seda näidati Belvedere College'is.

Bloomsday Film Festival toimub Iirimaal osana James Joyce'ile pühendatud Bloomsday festivalist ning keskendub kirjanduse, filmi ja kunstilise eksperimenteerimise kohtumispunktidele. Festival tõstab esile filme, mis suhestuvad kirjanduse, modernismi, poeetilise kujundi ja vormilise otsingulisusega.

"Luulur" portreteerib eesti luuletajat ja häälutajat Jaan Malinit, kes tegutseb kunstnikunime Luulur all. Film jälgib Malinit tema teekonnal poetry slam'i ja festivali "Hullunud Tartu" poole ning avab häälutamise kui dadaismi ja sürrealismiga seotud kunstivormi. Teose keskmes on küsimus, kas kunst peab alati kandma üheselt mõistetavat tähendust.

Filmis põimuvad Jaan Malini elulugu, tema esinemised rahvusvahelistel eksperimentaalse luule sündmustel ning vestlused autorite ja kunstnikega. Samuti puudutab film Malini suhet oma isa, kunstnik Ilmar Malini, ning luuletaja Ilmar Laabaniga, kelle mõju ja pärandiga Jaan Malin oma loomingus dialoogi astub.

Režissöör Raivo Kelomees käsitleb filmis eesti sürrealismi, häälutamise praktikat ja eksperimentaalset luulet laiemas rahvusvahelises kontekstis. Bloomsday Film Festivalil saadud tunnustus seob "Luuluri" James Joyce'i modernistliku pärandi ja festivali huviga teoste vastu, mis otsivad uusi väljendusviise kirjanduse, heli, pildi ja performatiivsuse piiril.

"Luulur" on 2025. aastal valminud Eesti dokumentaalfilm. Filmi stsenarist ja režissöör on Raivo Kelomees, produtsent Anneli Ahven, monteerija Elina Kengsepp ja helindaja Horret Kuus. Filmi tootjad on Kopli Kinokompanii ja Karm Film.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:51

Kultuuriministeerium tõstab kultuuristipendiumi suuruse 2300 eurolt 10 000 euroni

14:28

Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

14:11

Loomingu Raamatukogus ilmus Lilli Luugi lühiproosakogu "Lühike sõjaajalugu"

14:04

Heliloojate liidu juhina jätkab Märt-Matis Lill

13:55

Veiko Belials avaldas uue jutukogu "Kogu maailma aru"

12:04

Keelesäuts. Hea nimi sobib mitmele lapsele

11:57

Eestis, Soomes ja Saksamaal toimub residentuuriprogramm Ukraina fotokunstnikele

10:54

Galerii: EMTA suures saalis esitleti uut Steinway kontsertklaverit

10:50

Muuseumiühing: muuseumitöötajate keskmine palk peab jõudma riigi keskmise palgani

10:37

Esimese treileri saanud "Shrek 5" jõuab kinodesse järgmise aasta juunis

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.06

Kunstnike liit võtab pettuse käigus kaotatud summa korvamiseks kuni 700 000 eurot laenu

17.06

Maria Faust: mida tugevam sa oled, seda vähem sind armastatakse

17.06

Ringkäik läbi EKA lõputööde näituse. Noored loojad on teinud midagi ilusat ja elusat

12.06

Suri näitleja Janek Sarapson

16.06

Arvustus. Kings of Leon kui nullindate nostalgiabändide esimene laine

15.06

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

17.06

Guido Kangur valiti Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

10:54

Galerii: EMTA suures saalis esitleti uut Steinway kontsertklaverit

17.06

Galerii: Tallinnas esines Black Eyed Peas

17.06

Rahvusballeti koreograafide õhtu toob lavale tantsijate värske loomingu

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo