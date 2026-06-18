Raivo Kelomehe "Luulur" pälvis Dublinis Bloomsday filmifestivalil parima filmi auhinna

Raivo Kelomehe dokumentaalfilm "Luulur" linastus 15. juunil Dublinis Bloomsday Film Festivalil ning pälvis parima täispika dokumentaalfilmi auhinna. Film kuulus festivali 2026. aasta ametlikku valikusse kategoorias Joycean Features ning seda näidati Belvedere College'is.

Bloomsday Film Festival toimub Iirimaal osana James Joyce'ile pühendatud Bloomsday festivalist ning keskendub kirjanduse, filmi ja kunstilise eksperimenteerimise kohtumispunktidele. Festival tõstab esile filme, mis suhestuvad kirjanduse, modernismi, poeetilise kujundi ja vormilise otsingulisusega.

"Luulur" portreteerib eesti luuletajat ja häälutajat Jaan Malinit, kes tegutseb kunstnikunime Luulur all. Film jälgib Malinit tema teekonnal poetry slam'i ja festivali "Hullunud Tartu" poole ning avab häälutamise kui dadaismi ja sürrealismiga seotud kunstivormi. Teose keskmes on küsimus, kas kunst peab alati kandma üheselt mõistetavat tähendust.

Filmis põimuvad Jaan Malini elulugu, tema esinemised rahvusvahelistel eksperimentaalse luule sündmustel ning vestlused autorite ja kunstnikega. Samuti puudutab film Malini suhet oma isa, kunstnik Ilmar Malini, ning luuletaja Ilmar Laabaniga, kelle mõju ja pärandiga Jaan Malin oma loomingus dialoogi astub.

Režissöör Raivo Kelomees käsitleb filmis eesti sürrealismi, häälutamise praktikat ja eksperimentaalset luulet laiemas rahvusvahelises kontekstis. Bloomsday Film Festivalil saadud tunnustus seob "Luuluri" James Joyce'i modernistliku pärandi ja festivali huviga teoste vastu, mis otsivad uusi väljendusviise kirjanduse, heli, pildi ja performatiivsuse piiril.

"Luulur" on 2025. aastal valminud Eesti dokumentaalfilm. Filmi stsenarist ja režissöör on Raivo Kelomees, produtsent Anneli Ahven, monteerija Elina Kengsepp ja helindaja Horret Kuus. Filmi tootjad on Kopli Kinokompanii ja Karm Film.