X!

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

Kirjandus
Mari-Liis Müürsepp
Mari-Liis Müürsepp Autor/allikas: Oliver Pilnik
Kirjandus

8. augustil võitis Arvamusfestivalil 2025. aasta luuleprõmmu Mari-Liis Müürsepp.

Reedel, 8. augustil Arvamusfestivalil valiti välja 2025. aasta luuleprõmmu meister, kes sõidab Eestit esindama Euroopa prõmmule Potsdamisse ja Berliini. Võitja Mari-Liis Müürsepa hoogsale esinemisele pakkusid eelkõige konkurentsi teiseks tulnud Tiina Saar-Veelmaa, kolmandaks tulnud Silver Sepp ning teise vooru pääsenud Jane Tiidelepp.

Lisaks neile osalesid slämmil veel Sigrid Salundo, Heidi Iivari, Anna Leena Koržets ja Liine Roos ning külalistena Ekke Janisk, Jaan Luulur Malin ja Jasmine Gardosi Birminghamist.

Euroopa slämmil osalemiseks valmistab Mari-Liis Müürsepp ette kaks maksimaalselt viieminutilist teksti, millele paneb kaasa inglise- ja saksakeelsed tõlked. Oktoobri keskel Saksamaal toimuvad Euroopa luuleprõmmu meistrivõistlused on seniste aastate kõige suurejoonelisema korraldusega – selle finaal toimub Berliini Admiralspalasti teatrisaalis ning üle 700 pileti on juba välja müüdud.

Mari-Liis Müürsepa konkurentsist pajatavat finaaliluuletust "Viimane" näeb siit:

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

21:27

Narvas algav Vabaduse festival toob piirilinna teatreid maailma eri paigust

17:19

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

16:31

Tartu Elektriteater toob linale kõrbekuuma filmiklassika

15:29

Heldur Karmo elulugu ja looming jõudsid kaante vahele

13:39

Ariva: "Kuumadest allikatest" leiab autoreid, keda ei tunne ka kirjandusteadlased

13:20

Kultuurifestivalil Särin astub üles ansambel Koer

12:38

Raadio Tallinna kuu plaat. Duo Tundmus reastab meeleolusid muretutest mõtlikeni

12:24

Ireland Music Weekil toimub esmakordselt Balti fookusprogramm

11:31

Arvustus. Keda kõike lugude linnadžunglis uidates kohata võib!

08:17

Pildid: Haus galeriis avati Reti Saksa skulptuurinäitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.08

Suri kirjanik Aino Pervik

12.08

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

12.08

Kairi Look: meie omailm on Eestis väga sarnane

12.08

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Aino Pervikust

12.08

Arvustus. Kes tahab ellu jääda, peab kaasa röhkima

11.08

Taavi Tõnisson: valust on võimalik ainult läbi minna

08:17

Pildid: Haus galeriis avati Reti Saksa skulptuurinäitus

13:39

Ariva: "Kuumadest allikatest" leiab autoreid, keda ei tunne ka kirjandusteadlased

13:20

Kultuurifestivalil Särin astub üles ansambel Koer

17:19

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo