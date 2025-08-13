Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

Reedel, 8. augustil Arvamusfestivalil valiti välja 2025. aasta luuleprõmmu meister, kes sõidab Eestit esindama Euroopa prõmmule Potsdamisse ja Berliini. Võitja Mari-Liis Müürsepa hoogsale esinemisele pakkusid eelkõige konkurentsi teiseks tulnud Tiina Saar-Veelmaa, kolmandaks tulnud Silver Sepp ning teise vooru pääsenud Jane Tiidelepp.

Lisaks neile osalesid slämmil veel Sigrid Salundo, Heidi Iivari, Anna Leena Koržets ja Liine Roos ning külalistena Ekke Janisk, Jaan Luulur Malin ja Jasmine Gardosi Birminghamist.

Euroopa slämmil osalemiseks valmistab Mari-Liis Müürsepp ette kaks maksimaalselt viieminutilist teksti, millele paneb kaasa inglise- ja saksakeelsed tõlked. Oktoobri keskel Saksamaal toimuvad Euroopa luuleprõmmu meistrivõistlused on seniste aastate kõige suurejoonelisema korraldusega – selle finaal toimub Berliini Admiralspalasti teatrisaalis ning üle 700 pileti on juba välja müüdud.

Mari-Liis Müürsepa konkurentsist pajatavat finaaliluuletust "Viimane" näeb siit: