Eesti pääses luuleprõmmu maailmameistrivõistlustele

Oktoobris Berliinis ja Potsdamis toimunud Euroopa meistrivõistlustelt pääsesid maailmameistrivõistlustele edasi kümme parimat lavaluuletajat. Eestit esindanud Müürsepp jäi 0,1 punktiga nende seast välja, kuid kümnedaks tulnud Poola esindaja loobumise tõttu said kutse MM-ile ka kolm 11. koha pälvinud luuletajat, lisaks Eestile ka Šotimaa ja Kreeka esindaja.

Müürsepp, kelle jaoks sügisene proovilepanek oli omajagu emotsionaalne, ütles ise, et vahel ongi elu justkui Tuhkatriinu lugu. "Nii tagantjärele MM-ile pääsemine näitab, et imed ikkagi on olemas. Palju tööd on juba tehtud ja rohkem veel ees, lisaks peab Durbanisse kuidagi üldse kohale saama ja nii edasi, aga alustuseks võib rõõmu tunda sellest, et kaotus polegi veel alati lõpp. Et lavatekstid on valmis ja saadetud. Ja nii äge, et Eesti saab võimaluse juba teist korda luuleprõmmu maailmameistrikatel osaleda."

Kokku osalevad 2026. aasta meistrivõistlustel 40 parimat lavaluuletajat üle maailma. Euroopast on nende seas veel Šveitsi, Saksamaa, Itaalia, Inglismaa, Prantsusmaa, Tšehhi, Norra, Taani ja Sloveenia luuletajad. Eesti on luuleprõmmu MM-ile valitud vaid 2024. aastal, mil riiki esindas Togos Joonas Veelmaa, kes enne seda tuli ka Euroopa meistriks.

"Eesti luuletajale tähendab see suurepärast luulepraktikat ja -kooli Euroopa silmapaistvate luuletajate seas. Esinejaid on seal üle maailma, kuid Aafrikas toimuv luuleprõmm mõjub eriti ühendavalt kindlasti just Euroopa luuletajatele ja korraldajatele. Eesti korraldajatest sõidab seekord kaasa Tallinna Slämmi Kollektiivi eestvedaja Lee Jenner," kommenteeris luuleprõmmude korraldaja Sirel Heinloo.