Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tähistas sünnipäeva kahe uue maja avamisega

Aadressil Kotzebue 10 avatud niinimetatud Valge maja on mõeldud monumentaalkunsti tegemiseks. Tänava alguses, aadressil Kotzebue 2, on aga linnaruumi osana puitarhitektuuri teadusuuringute testmaja.

Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ütles, et ruumiprobleemi need hooned siiski ei lahenda – see mure jälitab kõiki kunstikoole. Küll aga võimaldab Valge maja Raja tänava õppehoonest üle tuua suuremaformaadilised kunstitööd.

"Meil ei ole suures majas kohta, kus üliõpilased raskeid asju tõstavad, keevitavad, kus saaks möllata. Selleks oli kohta vaja. Teine asi on see, et viimastel aastatel on kõik kunstikoolid teaduskesksemaks arenenud, see on üleeuroopaline tendents. Meil on tekkinud rida uurimiskeskusi, nagu tehistõelisuse labor, materjalide labor, muinsuskaitse uurimiskeskus, puitarhitektuuri kompetentsikeskus," rääkis EKA rektor Mart Kalm.

Kaheks aastaks linnaruumi toodud puitarhitektuuri kompetentsikeskuse katsetab arhitektuuriteaduskond ehitusmaterjale, et anda omalt poolt mõtteid paneelmajade renoveerimiseks.

Kotzebue 2 krundile loodab EKA saada uue õppehoone pärast detailplaneeringu valmimist. Senisest monumentaalkunstimajast Raja tänaval on koolil plaanis ajapikku loobuda.