Režissöör Martti Helde toob Lennart Meri "Hõbevalge" ekraanile

Idee "Hõbevalgest" film teha sündis Martti Heldel ligi viis aastat tagasi. "Mart Meriga mõtteid vahetades jõudsin selleni, et võib-olla peaks selle paksu raamatu kaaned uuesti lahti lööma ja vaatama, mis seal sees on. Sellest asjast saadik olen neid lehekülgi uuesti keeranud ja jõudnud praegu siia, et oleme valmis filmiga edasi minema," rääkis Helde "Vikerhommikus".

"Hõbevalge" esmatrükk ilmus 1976. aastal. Helde film keskendub kuuele soome-ugri perekonnale, nende armastuse- ja jumalaotsingutele ning Läänemere kaldale jõudmisest.

"Pidev rahvaste liikumine ja selle juures küsimine, kes eestlane on, kui me oleme pidevas liikuvuses olnud ja oleme ka edaspidi. See on selline fragmentide kogum, nagu Lennart on selle raamatu kirjutanud. Mängufilm ei ole nii-öelda ekraniseering, me ikkagi tõlgendame raamatuvormi filmikeelde. Me jätkame sealt, kus Lennart võis oma mõtetega pooleli jääda, nii et see täiendab seda raamatutrükki," selgitas režissöör.

Helde usub, et "Hõbevalge" aitab elus sihti seada ja suuri otsuseid langetada. "Selles kaunis eklektilises maailmapildis, kus me täna elame, annab "Hõbevalge" mingisuguse toetuspunkti või jalgealuse, sa tunned, kuidas juured lähevad sügavale maa sisse. See lööb pea klaariks. Sa saad tagasi vaadates aru, kuhu sa oled minemas," lausus ta.

Helde tõdes, et "Hõbevalge" Meri mõtetel ja sellele, mismoodi tema mõttekaar töötas, on olnud väga keeruline jälile jõuda. "Aga see on ääretult põnev materjal, sest eestlasena, siin kasvanud inimesena, tahan ikkagi teada, kust kohast ma tulen, kus on minu juured. "Hõbevalge" annab oma sisus väga paljudele nendele küsimustele vastuse. Seetõttu on see töö olnud äärmiselt põnev."

Filmi võtted algavad järgmisel aastal. Võtteperiood on kaks aastat. "Mulle meeldib filme jupi kaupa teha. Meil on ka geograafiliselt väga palju erinevaid võttekohti, seetõttu oleme selle ära jupitanud," selgitas Helde ning lisas, et esimesed proovivõtted on juba tehtud. "See vanker juba liigub."

Režissööri sõnul peaks film valmima 2026. aasta lõpus või 2027. aasta alguses.