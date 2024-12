Keeleminutid. Noppeid äsja lõppenud selge sõnumi võistlusest

Võistlusele esitati sel aastal 104 tööd. Seda on väikese Eesti kohta rohkelt. Ja seekord esitasid paljud ise oma tehtud töö. Seetõttu oli žüriil huvitav lugeda töö esitamise põhjendust just selle looja vaatepunktist. Ei ole mõistagi kerge südamega tehtud tööle hinnanguid anda. Kuid mingi valiku on žürii pidanud alati tegema. Samas ikka rõhutades, et kõik selge sõnumi võistlusele esitatud tööd on panustanud selgesse ja ilusasse eesti keelde. Võistluse eesmärk on algusest peale olnud eeskuju jagada ja teisi innustada. Selge sõnumi võistlustööd on kajastanud paljuski ühiskonnas aktuaalseid, aga ka ajatuid teemasid. Sõelale jäid seekord terviseinfo ja teaduse populariseerimine. Sõnumi selgust teaduse populariseerimisel rõhutati palju ka äsja toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil.

Parim selge sõnumiga tarbetekst on Tartu Ülikooli Kliinikumi patsiendiinfo andmebaas. Žürii liige Sirli Zupping ütles tänuüritusel võidutöö kohta muu hulgas seda, et mahukas tervise- ja haiguseinfo ning käitumisjuhised on inimkeelselt lahti seletatud ja silmale sõbralikku vormi valatud ning meditsiiniterminid patsiendi jaoks sobivasse keelde tõlgitud.

Tarbeteksti kategoorias märgiti ära politsei- ja piirivalveameti e-trahviteate sõnastuse muutmine, mis on eeskujulik enne ja 2pärast näide, inimkeskset lähenemist toetav artiklikogumik "Antropoloogiline: inimestega koos lahendusteni" ja muhedas stiilis Muhu valla arengukava 2035.

Parim selge sõnumiga tarbepilt on Tervisekassa rinnavähi uuringu visuaal "Katsu julgelt!", mille kujunduse on teinud AD Angels. See on üleskutse kõikidele naistele, et veenduda selles, et kõik on korras. Visuaalil olev QR-kood suunab õppevideole. Žürii tõstis selle töö puhul esile naise keha uudset ja mitteisikulist kujutamist.

Tarbepildi kategoorias märgiti ära Elroni ja RMK metsaekspressi kaart.

Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga on Eesti Rahvusraamatukogu tippteadja konsultatsioon. Tänu uuele tippteadja identiteedile ja kampaaniasõnumitele on sel aastal läbi viidud rekordarv konsultatsioone. Väärt algatus, mis loodetavasti võistlusel esiletõstmisega leiab tippteadjaid juurdegi.

Kategoorias tarbetekst koos tarbepildiga märgiti ära Riigi Infosüsteemi Ameti lühisaated "IT-vaatlik", mis on taas kord esiletõstmist väärt ettevõtmine küberturvalisuse kuu raames, Tervise Arengu Instituudi teavituskampaania "Hoia õhk puhas" (kujundus Trickster Studios) ja Tervisekassa kampaania "Elav tõestus".

2024. aasta selge sõnumi edendaja on ajakiri Eesti Loodus, mille toimetajad on alati püüelnud selle poole, et üldsusel oleks teadlaste keelepruuki lihtsam mõista. Žürii liige Rita Niineste meenutas tänuüritusel, et juba mitu põlvkonda on koos Eesti Loodusega üles kasvanud ja selle põhjal koolis referaate kirjutanud (tõepoolest olid ajad, kui polnud isegi internetti). Samuti tõstis ta esile eesti teaduskeele edendamist.

Edendaja kategoorias märgiti ära ka telesaade "TeadusEST" ja Eesti Rahvusraamatukogu Facebook.

Selle aasta tulemustega saab lähemalt tutvuda selge sõnumi veebilehel.

Jääme ootama vähemalt sama head saaki kahe aasta pärast, kui plaanime korraldada järgmise võistluse. Kui saame selge sõnumi võistlusega veidigi suurendada hoolimist ühiskonnas, on see ettevõtmine läinud täie ette.