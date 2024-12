Juhan Kuusi dokfoto keskuses avati Venemaal ärakeelatud näitus ingerlastest

Näitus põhineb suures osas ingerisoome ajakirjanike, isa ja tütre Lea ja Santeri Pakkaneni teekonnal oma juurte juurde. Neid saatis inimõiguste teemadele keskendunud soome fotograaf Meeri Koutaniemi. Koos reisisid nad Ingerimaal ja Venemaal endiste vangilaagrite asupaikades ja väljasaatmiskohtades.

Materjali põhjal valmis 2020. aastal Soome Rahvusmuuseumis näitus. Juhan Kuusi dokfoto keskuse näitus kasutab osalt sama materjali, kuid sisaldab ka varem avaldamata töid. Näituse jaoks on valminud videointervjuud Eestis elavate ingerisoomlastega.

Peterburi ümbruses vanal Ingerimaal elab tänapäeval umbes tuhat ingerisoomlast, enamik rahvast on Soome, Eesti ja Rootsi laiali paisatud. Rahvuse tõttu löödi ingerisoomlastele NSV Liidus "kahjuliku elemendi" pitser ning nad õppisid oma keelt ja juuri varjama sedavõrd, et isegi lastele ei õpetatud enam emakeelt. Hirm arreteerimiste, küüditamiste ja hukkamiste ees ning oma identiteedi varjamine on ingerisoomlaste ajaloo keskne osa.

2021. aastal plaaniti näitus avada Venemaal Peterburi Rosfoto muuseumis. Kuu aega enne avamist, kui teosed olid juba Peterburi muuseumisse kohale viidud, näitus tühistati. Venelased väitsid, et olid alles siis näituse tekstidega tutvunud. Vene meedias toodi näituse ärajätmise põhjuseks, et "näituse materjal moonutab ajaloolisi fakte".

"See tunne, et kuulud gruppi, mida on üritatud hävitada, on ikka päris õõvastav," tõdes näituse jaoks antud intervjuus 22-aastane Sonja Nüganen, "aga siin ma olen. Oleme selle üle elanud – see ongi pika nina näitamine Stalinile."

Näituse kuraatorid on Kristel Aimeé Laur ja Toomas Järvet, Eesti ingerisoomlastega tehtud videote autorid on Hannele Valkeeniemi ja Antti Häkli ja eestikeelse näitusematerjali konsultant on Taisto Raudalainen.

Näitus on avatud 9. märtsini 2025.