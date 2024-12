Gustav Ernesaksa koorimuusika edendamise stipendiumi pälvib Tiiu Schüts

Gustav Ernesaksa fondi nõukogu esimehe Aarne Saluveeri sõnul otsustas nõukogu Eesti Kooriühingu ettepanekul tunnustada arendustipendiumiga Türil aastakümneid tegutsenud koorijuhti, muusikaõpetajat, koorimuusika edendajat ning ka Järvamaa laulupidude kauaaegset üldjuhti Tiiu Schütsi.

Nõukogu esimees tõi esile tema silmapaistvuse olulistes rollides kooriliikumise edendajana kevadpealinnas Türil, kus Tiiu juhatab poiste-, neidude ja kammernaiskoori ning samuti Türi Põhikooli lastekoori, annab nendega aktiivselt kontserte ning osaleb festivalidel nii kodu- kui ka välismaal. "Ta on kõik koorid viinud väljapaistvale tasemele, nii et neid võib auga lugeda Järvamaa esinduskollektiivideks," ütles Saluveer.

Saluveer ütles, et oluline on märgata muusikuid, kes on oma muusikalisel teekonnal jõudnud erinevale kaugusele. "Käesoleval aastal on preemia saajateks üks hiiglaslike kogemustega koorijuht ja üks noor koorijuht, kes on alles oma teekonna päris alguses. On ülioluline märgata ja esile tõsta kõiki neid selliseid inimesi, kes viivad meid iseoma laulu- ja tantsupeo poole," rääkis Saluveer.

"Need inimesed on ühiskonnas ühtsuse loojad ning kooriliikumise, kui meie emakeelse vaimuruumi elushoidjad ja edendajad. Ilma nende ühiskonda liitvate inimesteta võib tänane hektiline olukord viia meid kergesti selleni, et enam ei saada aru, mille eest me peaksime seisma. Vohava meelelahutusliku maailma sees on see eriti kõva kangelastegu. Paraku seda ju väga tähele ei panda ega sageli ei tähtsustata", lausus Saluveer.

Tiiu Schüts osales 2023. aasta noortepeol kolme oma kooriga ning 2025. aasta üldlaulupeoks on ta valmistumas nelja kooriga. Suuresti tänu Tiiu Schütsi eestvedamisele ja koostööle on Eesti Kooriühingu korraldatavad Eesti laste- ja mudilaskooride festivalid juba aastaid korduvalt toimunud just Türil. Ta on aastaid korraldanud Järvamaa poiste lauluvõistlusi ning tema enda laululapsed on edukalt osalenud nii poiste-solistide konkurssidel kui ka Järvamaa ja üle-eestilistel lauluvõistlustel. Tiiu Schüts on valitud Järvamaa aasta emaks 2014, pälvinud Järvamaa kultuuri elutööpreemia 2022. aastal ning samuti Gustav Ernesaksa Fondi koorimuusika arendusstipendiumi 1996. aastal.

Gustav Ernesaksa Fondi õppestipendiumi saab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ettepanekul EMTA magistriõppe 2. aasta üliõpilane Martin Einmann, kes on lõpetanud Nõmme Muusikakooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika bakalaureuseõppe ning hetkel jätkab samas kooridirigeerimise magistriõppes professor Hirvo Surva klassis.

2024. aasta Gustav Ernesaksa fondi õppestipendiumi pälvinud Martin Einmann Autor/allikas: Rene Mitt

Martin Einmann tegutseb dirigendina Rahvusooper Estonia poistekoori ja Virumaa poistekoori juures ning on Kalevi kammerkoori peadirigent. Lisaks laulab ta Eesti Filharmoonia Kammerkoori lisakoosseisus ja Tumult Ensembles.

Stipendiumid antakse pidulikult üle 9. veebruaril Estonia kontserdisaalis toimuval Eesti Kooriühingu aastagalal.

Gustav Ernesaksa Fondi asutasid 1993. aastal Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Kooriühing, Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Rahvusmeeskoor ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Fondi eesmärk on väärtustada koorimuusikat. Fond annab igal aastal välja Gustav Ernesaksa nimelise koorimuusika edendamise stipendiumi ja õppestipendiumi.

Peastipendium määratakse igal üld- ja noorte laulupeo aastal. Stipendiumite väljaandmist rahastavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Rahvuskultuuri Fond. Samuti kutsub fondi haldusnõukogu üles kõiki koore ja koorilauljaid fondi tegevust annetustega toetama, et üheskoos valdkonna arendajaid toetada ja tunnustada.