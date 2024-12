Andrus Kivirähk toob VAT teatris lavale uuslavastuse "Viimane etendus"

Ka loos kohtuvad kaks vana semu – endised nukunäitlejad Ricard ja Lembit, kes aastaid teineteist näinud pole. Mõnusa kokkusaamise asemel hakkavad aga kerima vanad pinged, mille lahendamisest kujuneb paras arveteklaarimine. Loo on lavastanud ja muusikaliselt kujundanud autor Kivirähk ise, kes lubab, et saab ka naerda, kuna ilma naljata näidendit poleks ta üldse kirjutama hakanudki.

"Kuidagi juhtus nii, ega ma ei arva, et kõiki oma näidendeid peaksin ise lavastama ja selliseid keerulisemaid ma kindlasti ei üritagi lavastada, aga tundus, et sellega ma võiksin hakkama saada, kahe vana sõbraga, niimoodi vaikselt nokitseda, et ei ole mingit vahemeest meile vaja. Kolmekesi tuleme toime ja nii ongi läinud," kommenteeris Kivirähk.

"Viimane etendus" esietendub VAT teatris 17. detsembril.