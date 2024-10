Pildid: VAT teatris algasid Kivirähki autorilavastuse "Viimane etendus!" proovid

Andrus Kivirähki autorilavastuses saavad kokku kaks endist sõpra, elupõlised nukunäitlejad, et veel viimast korda pidada maha suurejooneline nukuseiklus.

Nukumaailmas elab kõik ja nukunäitleja pole kunagi päris üksi, ei teatris ega koduski ning see hakkab paratamatult ajudele. Sel põhjusel pages Richard ühel hetkel nukuteatrist ja hakkas "päris" näitlejaks. Lembit jäi aga kangekaelselt oma valdkonda edasi ja nüüd on füüsiliselt karm amet temast igakülgselt jagu saanud. Kas siis mure, süütunne või hoopis mingi muu tagamõte toob Richardi oma kamraadi külastama. Ja ükskõik kui napisõnalised ja kibedad kaks eesti meest ka on, siis väike teatriime paneb käima ka kõige kulunumad rattad.

Laval astuvad üles Indrek Taalmaa ja Peeter Tammearu. Autor, lavastaja ja muusikaline kujundaja on Andrus Kivirähk, kunstnik Kaspar Jancis ja valguskunstnik Martin Koldits.

"Viimane etendus!" esietendub 17. detsembril Sakala 3 Teatrimaja suures saalis.