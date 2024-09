VAT teatri uus lavastus heidab pilgu noore inimese haprasse hinge

Kristo Šagori esiknäidend nägi ilmavalgust 1998. aastal.

Lavastaja Leeni Linna sõnul on "Kolmekas ilma Simoneta" ehedalt ilustamata pilk noore inimese haprasse hinge, mis on täidetud eneseotsinguvaluga.

"Näidendit lugedes rullus minu ees lahti väga isiklikult puudutav haarav lugu, mis puges mulle naha vahele nagu üks hea film. Filmirežissöörina tundsin, et just sellest loost tahan teha oma esimese teatrilavastuse," tutvustas Linna, kelle jaoks on "Kolmekas ilma Simoneta" EMTA lavakunstikooli magistritöö.

VAT teater "Kolmekas ilma Simoneta" (lavastaja Leeni Linna) Autor/allikas: Siim Vahur

Linna sõnul on teose keskmes kolm koolivenda ja nende eneseleidmine läbi esimese armastuse õppetunni. "See lavastus on võimaldanud mul ajas tagasi rännata oma enese kooliaega ja mõista, kui väga oleksin soovinud seda siis näha."

Laval astuvad üles Richard Ester (Eesti Draamateater), Laurits Muru (Tallinna Linnateater) ja Rasmus Vendel (Teater Vanemuine). Autor Kristo Šagor, tõlkija Eili Heinmets, lavastaja Leeni Linna, kunstnik Kristjan Suits, muusikaline kujundaja Markus Andreas, valguskunstnik Terje Kähr, lavavõitluse konsultant Tanel Saar, magistritöö juhendaja Elmo Nüganen.