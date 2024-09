VAT teater toob esimest korda Eesti lavale Jonas Hassen Khemiri näidendi

Lavastaja Margo Teder ütles, et armus Khemiri valusalt päevakajalistesse näidenditesse kohe, kui oli nendega esimest korda kokku puutunud. "Näitekirjaniku tööd hakkas ta tegema venna mahitusel. Vend on tal näitleja ja siis vend palus, et kui sa nii andekas oled, siis äkki kirjutad meie teatrile ka midagi. Mina leidsin ta 2008. aastal ja armusin temasse peaaegu jäägitult," rääkis Teder.

Autor on ise öelnud, et püüab kirjutada näidendeid, mida oleks raske filmilinale panna. "Ta lähtub teatrist, tahab, et see oleks nii "teater" kui võimalik. Ta on ka peale teatriskäike kommenteerinud, et on õnnetu, sest ta saanuks seda ka kodust vaadata," selgitas Teder.

Margo Tederi lavastuses mängivad Jaak Prints, Karolin Jürise, Loviise Kapper, Elina Reinold, Theodor Tabor, Meelis Põdersoo ja Tanel Saar.

VAT teatri lavale jõuab lugu, mis räägib rahast ja raha võimust inimese üle nii siis, kui seda on palju, kui ka siis, kui seda napib. "Minu jaoks räägib ta ka ebavõrdsusest ja kuigi pealkiri on "Peaaegu võrdsed", siis seal ongi iroonia sees, et justkui oleme peaaegu võrdsed, aga tegelikult ei ole ka," leidis Jaak Prints.

"Meil tekkis kunagi proovisaalis tore ujujate näide, kus kõigi teekond on justkui sama, aga stardipakud on erinevatel kohtadel. Minu arvates see stardipaku erinevus on see, millega need tegelased siin näitemängus kokku puutuvad," lisas Jürise.

"Peaaegu võrdsed" esietendub 19. septembril Sakala 3 teatrimajas.