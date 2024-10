Režissöör Leeni Linna toob VAT teatris publikuni oma esimese teatrilavastuse

Psühholoogilise trilleri keskmes on vägistamisjuhtum, mis toimus klassi väljasõidu ajal. Kahtluse all on kolm klassivenda, kel kõigil on olnud kannatanuga lähedane suhe.

"Kui ma esmakordselt seda lugesin, siis just see ehedus ja orgaanika, kuidas üks noor autor, 22-aastane Kristo Šagor seda on kirjutanud, mõjus mulle väga tugevalt. Ma leidsin, et just sellist teatrit ma tahaksin teha," jagas lavastaja Leeni Linna. "Üks olulisemaid teemasid selles lavastuses on eneseotsingud, just see, et teismeeas me laome sellist vundamenti ja otsime ennast, et kes me siis oleme oma veidruste ja eripäradega, sealhulgas ka südametunnistusega," lisas Linna.

Kolme klassivenda kehastavad äsja EMTA lavakunstikooli lõpetanud Richard Ester, Laurits Muru ja Rasmus Vendel.

"Kuna seda mängib kolm kursavenda, kes lõpetasid juhuslikult ka neli aastat tagasi gümnaasiumi, see aeg on meeles. Muidugi on väga palju muutunud tänase päevaga, loodetavasti tuleb see noorus või mingisugune aeg välja," kommenteeris Richard Ester.

Mõni tund enne esietendust jõudis Tallinnasse ka loo autor ise. Kristo Šagori kirjanikukarjääris oli "Kolmekas ilma Simoneta" suur läbimurdenäidend. "See tekst on mulle tähtis, sest sellega algas mu kirjastamise karjäär – hobiautorist sai professionaalne autor. See tähendas mulle meeletult palju," sõnas Šagor.

Ehkki veerandsajandi jooksul on maailmas palju muutnud, on põhiprobleemid autori hinnangul jäänud samaks.

"Ma arvan, et osa sellest loost on kahjuks ajatu, ikka toimub rünnakuid, on toimepanijad ja ohvrid, on süüdistused, kord õiged, kord valed, see on 25 aastat hiljem täpselt sama," sõnas autor, kuid märkis, et midagi on ka ajas muutunud. "See, kuidas me vaatame armastusele, on mõnes mõttes edasi arenenud, asjad ei ole enam nii piinlikud ja kramplikud, see on ajaga, ma ütleks, paremaks läinud, aga mingites asjades ei ole aeg üldse muutunud," rääkis Šagor.