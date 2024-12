Kaante vahele koondati muusikateaduse emeriitprofessori Jaan Rossi tööd

Eesti Teaduste Akadeemia liige Jaan Ross on hariduselt muusikateadlane, ent tema kirjutistel on kokkupuuteid kirjandusteaduse, keeleteaduse ja ajalooga.

Raamat koondab kirjutisi, mis on valminud viimasel paarikümnel aastal, kõige suurem osakaal raamatus on muusikaga seotud tekstidel. Teine jagu tekstidest kuulub laiemalt humanitaarteaduste valda, milleks on keeleteadus, kirjandusteadus ja ajalugu. Kaante vahel on ka üks ilukirjanduslik katsetus ning valik intervjuudest, mis on tehtud kas autori endaga või milles ta ise on oma kaasteelisi küsitlenud.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas ütles, et tal on professor Jaan Rossi uue raamatu ilmumise üle väga hea meel. "See raamat peegeldab hästi autori laia tegevusvälja ja mitmekülgseid huvisid. Jaan Rossi üks missioone on olnud muusikateaduse lähendamine teistele humanitaaria valdkondadele. Loodan, et tema uus raamat jõuab paljude lugejateni ja aitab kaasa meie muusikateaduse laiemale levikule."