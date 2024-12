Tekstiilikunstnike juubelinäitus annab ülevaate rahvusvaheliselt tunnustatud loomingust

Tekstiilikunstnike liidu juubelinäitus "(Au)hinnatud" keskendub liidu tegevuse tutvustamisele. Näitusel on 30 liitu kuuluva autori tööd, mis on viimase 30 aasta jooksul pälvinud rahvusvahelise tunnustuse või läbinud rahvusvahelise žürii sõela.

"Tekstiilikunstnikud võivad olla kohalikul tasandil tuntud ja aktiivsed, kuid siiski on rahvusvahelisele areenile jõudmine andnud nendele töödele teise väärtuse. Ja tekstiilikunstnike liit selle taga ongi olnud see tugi, mis on aidanud töödel sinna näitustele jõuda ja seda infot levitada. 1990. aastatest kuni tegelikult tänaseni," rääkis üks näituse kuraatoritest Helen Adamson.

Adamsoni sõnul on näitusel olevate autorite tööd pälvinud tähelepanu just materjali faktuuriga mängimisega. Nii näeb näitusel laia valikut erinevatest tehnikatest ja on nii suurejoonelisi üle seina laiuvaid töid kui ka minitekstiili.

"Oleme püüdnud tegelikult ka näidata seda mitmekesisust. Võib-olla natukene vanemaid töid on pisut rohkem. Ainuüksi sellepärast, et inimesed ei ole neid pikka aega näinud ja meie sooviks on tegelikult olnud ka näidata selliseid asju, mis mõjuksid mitte ainult tekstiilikunsti väljapoolt vaatavale inimesele, vaid ka tekstiilikunstnikele endale rõõmsa taaskohtumisena," ütles kuraator Triin Jerlei.

Tekstiilikunstnik Krista Leesi on näituse valikuga rahul ja ütleb, et sellest õhkub juubelile omast pidulikkust. Temalt endalt on väljas 2019. aastal Madridis kaasaegse tekstiilikunsti biennaalil äramärgitud töö.

"Minul on väljas töö "Herringbone", mis on tegelikult üks näide suuremast seeriast. Tegelikult see on olnud väga edukas seeria, ma olen sellega mitmel välisnäitusel osalenud," selgitas Leesi.

Pärnus on praegu kohal tekstiilkunsti raskekahurvägi, sest juubelinäitusega samal ajal näeb Uue Kunsti Muuseumis ka tekstiilikunstnike aastanäitust. Kahte näitust kõrvutades leiab tekstiilikunstnike liidu juht Aet Ollisaar, et eesti tekstiilikunst elab hästi.

"Ma arvan seda sellepärast, et järjest rohkem on tulnud erinevaid kihistusi, väga erinevaid lähenemisviise. Kui vaadata ainult juubelinäitust, siis on rohkem hillitsetust, suurvormi, oskaks otsida ühiseid nimetajaid, aga kui kahte näitust kõrvuti vaadata, siis on see elu väga äge," sõnas Ollisaar.

Pärnu linnagalerii Raekojas avatud tekstiilikunstnike juubelinäitust näeb 18. jaanuarini.