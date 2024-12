Jaak Kilmi: praegu on õhus mõte, et mängufilmile "Vari" tuleb järg

Režissöör Jaak Kilmi sõnul oli tal mängufilmi "Vari" puhul soov teha film, mida kirjandusõpetajad keelavad lastel vaadata, aga lapsed salaja ikka vaatavad. Kilmi tõdes, et praegu on õhus mõte teha filmile järg.

"Mõte teha Juhan Liivist detektiiv tuli minul ja Arbo Tammiksaarel kümme aastat tagasi. Ööl, mil me mõtlesime selle mõtte välja, tundus see väga naljakas, pöörane ja ulakas ning meie esimene tees oli sihuke, et teeks filmi, mida kirjandusõpetajad vaenavad ja keelavad lastel vaadata, aga õpilased salaja lähevad seda vaatama," ütles mängufilmi "Vari" režissöör Jaak Kilmi.

Kui nüüd Kilmi on õpilastele filmi näidanud, tundub talle, et Pääru Oja kehastatud Liiv on nende jaoks äge. "Mu oma tütardele on see film meeldinud, see on väga tähtis," lisas Kilmi.

Detektiivi kontekst on Kilmi sõnul naljakas ja vaatemänguline. "Kui meid on süüdistatud Liivi valestimõistmises, siis ma ütleks, et tegelikult oli mõte teha meelelahutust. Loomulikult ei saa Liivist teha karvamütsiga tola, aga me Pääruga pühendasime väga palju oma aega ja elujõudu Liivi käikude ja haiguslooga kurssi viimisele."

"Praegu on õhus see, et meie "Varjule" tuleb järg ja võib olla tuleb veel üks, sest Hargla on väsimatu stsenarist. Praegu on tore see, et tundub, et ka kirjandusõpetajad meid armastavad. Me oleme kriitikutelt nahutada saanud, aga teistelt jälle kiita," ütles Kilmi.

Režissöör käis väärikate kinohommikul, mis on seanss, kuhu tulevad aktiivsemad pensionärid ning saal oli rahvast täis. "Ma valmistasin ennast ette, et nüüd tuleb äkki peapesu, kindlasti paljud neist olid ka endised õpetajad. Ega ma ennast kaitseasendisse ei pannud, olin valmis pareerima otseseid rünnakuid, aga tuli välja, et film läks neile kuidagi väga hinge. Süüdistuste asemel ma ikkagi pidin tegelema kallistustega peale seanssi."

Kilmi sõnul läheb peaosatäitja Pääru Oja väga hinge, sest ta tekitab vastupandamatuid nunnumeetri tuksatusi ning lausa emalikke ja vanaemalikke tundeid.