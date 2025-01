Silvia Urgas: nais-popstaare eristas 2024. aastal hästi selge imidž

Möödunud aasta suurel popmuusika-areenil säras vast kõige rohkem juust noori naisi. Seda võib järeldada nii aastalõpu müügiedetabelitest kui ka Grammy nominatsioonidest. Muusikakriitik Silvia Urgase sõnul eristab paljusid kaasaegseid naisartiste varasemast muuhulgas see, et nad on ise oma muusika kirjutanud või on vähemalt kaasautorid. "Neil on selge imidž ja sõnum, mis läheb veidi kaugemale klassikalisest popmuusikast, kui mõtleme näiteks Britney Spearsi ajastu peale, kus sõnum ei olnudki nii tähtis, sest rootslased kirjutasid sõnad valmis nii, et nad alati isegi ei teadnud, mida see tähendab," rääkis Urgas.

"Kindlasti käivad kõik asjad ka trendidena koos. Kui üks naine on edukas, siis on teisel võib-olla lihtsam samas žanris esile tõusta. Samamoodi nagu vahepeal oli poiste- või tüdrukutebändidega. Samas paneks ma selle edu ka selle alla, et naised on omavahel palju koostööd teinud. Näiteks Taylor Swift võttis oma Eras turneele erinevaid naisartiste soojendama, sealhulgas näiteks Sabrina Carpenteri, kelle karjäär sai tänu sellele väga suure tõuke. Samamoodi soojendas Olivia Rodrigot Chappell Roan, Charli xcx tegi ise oma remiksitud albumil koostööd väga paljude erinevate naisartistidega nagu Ariana Grande, Lorde. Võib-olla see kõik on sel aastal üheks suureks mulliks kokku saanud," arvas Urgas.

"Laiemalt võib see olla väike feministlik mõttekäik, et teised naised ei ole su vaenlased või konkurendid, vaid te peate kokku tulema. Aga tekib küsimus, et kui palju on see müügitrikk, sest kui kombineerida Billie Eilishi ja Charli xcx'i kuulajad, siis saame kokku veel suurema kuulajaskonna, mis on kõigile kasulik. Aga tundub, et seal taga ongi pigem siiras soov seda hetke ära kasutada," selgitas ta.

Juba mainitud artistide nimistusse võib lisada ka Billie Eilishi, Beyoncé, Dua Lipa või ka jätkuvalt populaarse Lana Del Rey. Miks just praegu naisartistid ilma teevad, on Urgase sõnul miljoni dollari küsimus. "See nimekiri on ka olemuselt väga lai. Vanuselt on näiteks Billie Eilishi ja Beyoncé vahel kõva 20 aastat. Nad on eripõlvkondade artistid ja see on ime, et nad praegu mõlemad publikule relevantsed on," lisas ta.

"Aga mulle endale tundub, et neil kõigil ongi hästi selge imidž. Kui sa ütled Beyoncé, Billie Eilish, Lana Del Rey, siis kaasneb nendega hästi selge narratiiv. Nende muusika ei kõla küll alati samamoodi, nad on kõik teinud üsna suuri žanrilisi vangerdusi, aga neil on lihtsalt oma lugu, mis haarab fänne, kes saavad sellega samastuda ja selle peale enda narratiivi ehitada," selgitas Urgas.

Kuigi Spotifys on hetkel maailma kuulatuim artist Bruno Mars 143 miljoni igakuise Spotify kuulajaga, ja kolmandal kohal istub The Weeknd 117 miljoni igakuise kuulajaga, siis nende ümber ei ole Urgase hinnangul sellist isikuhüsteeriat, nagu on näiteks Swifti puhul. Mees sooloartiste on vähe ja suurimad neist olid möödunud aastal ka võrdlemisi vaiksed. "Kui olla noor meessoost popartist, siis on kindlasti hetkel hea hetk turule tulla," lisas Urgas. Samas kui vaadata näiteks Ladina- või K-popi maailma, siis tuleb päevavalgele veidi rohkem globaalse haardega meessoost popstaare. "Aga USA või Inglismaa suurte meesstaaride hulgas on väike auk tekkinud."

Läbimurde-aasta seljataha jätnud Sabrina Carpenteri edu seletab Urgase sõnul tema vaimukus. "Ka tema suurhitt "Espresso" on naljakas, tobe. Mida tähendab lause "that's that me espresso"? Need sõnad ja ka see, kuidas ta neid laulab, tal on selline keel-põses-olemine. Tema lüürikas ja kuvandis on palju eneseteadlikku nalja, millega ta eristub ka teistest, kasvõi Taylor Swiftist, kes võtab end üpris tõsiselt ja kelle enda üle tehtud naljad võib-olla ei tule täpselt nii välja," rääkis Urgas.

Samuti sel aastal oma karjääri suurima jälje maha jätnud Charli xcx'ile, ja tema albumile "Brat" võib Urgase hinnangul anda aasta turundusteo auhinna. ""Brat" on turunduse meistritegu. Charli xcx on intervjuudes öelnud, et ta kõigepealt mõtles välja plaadinime ja muusika tuli pärast seda. See oli selge kontseptsiooni ja visiooniga album, mille tulemusel on ühes albumist räägitud nii palju, et kui näed neoonrohelist helkurvesti, siis saad öelda, et see on "brat", ilma igasuguse kontekstita. Midagi sellist pole ammu juhtunud," muigas Urgas.

""Brat", nii nime, värvi kui fondi poolest sobitus võib-olla kuidagi ka maailma meeleoluga. Kõik on üsna halvasti, on majanduslangus, tulevik on natukene kahtluse all, seega lähme vähemalt sel suvel välja ja elame täiel rinnal. See sobitus sellisesse minnalaskmise või dekadentsi meeleolusse. Aga see ei ole muidugi ainult tuim peoplaat."

Billie Eilishi liigitab Urgas see-eest eelpool mainitutega võrreldes selgelt Z-põlvkonda. "Temaga samastuvad nii temavanused kui nooremadki. Eilish on nüüd ka väga avalikult rääkinud, et talle meeldivad ka tüdrukud, mitte ainult poisid. Tema jaoks töötab ka samastumine erinevate LGBTQ+ gruppidega. Eilish on selles mõttes huvitav fenomen, et ta kirjutab kõik lood kahekesi oma vennaga, mis on selliste popstaaride puhul veidi tavatu. Ja muidugi teevad nad, nagu teisedki, lihtsalt väga head popmuusikat," tõdes Urgas.