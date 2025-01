Suvisele laulu- ja tantsupeole müüdi esimesed 10 000 piletit vähem kui tunniga

Täpselt keskpäeval trükiti välja esimene laulupeo pilet ja peoaasta kuulutati avatuks. Huvi suurpeo vastu oli nii suur, et esialgu tuli ostjad panna ootejärjekorda. Esimesed 10 000 piletit leidsid omaniku 50 minutiga.

"Tantsupeol on kolm etendust, igal etendusel umbes 10 000 istekohta. Vabaduse väljakul on rahvamuusikute kontsert, see on tasuta. Laulupeol on kaks kontserti: laupäeval on avakontsert, sinna mahub 48 000 pealtvaatajat, pühapäevasele suurkontserdile mahub 58 000 vaatajat," rääkis Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla "Aktuaalses kaameras".

Laulupeoks valmistub üle tuhande koori ja orkestri, tantsupeole pürib enam kui 900 tantsurühma, rahvamuusikapeoks häälestab pille ligi 130 kollektiivi. Kavas on nii ehedat pärimusmuusikat ja kooriklassikat kui ka just selleks peoks loodud laule, tantse ja pillilugusid.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma" toimub 3.–6. juulini Tallinnas lauluväljakul, Kalevi staadionil ja Vabaduse väljakul.