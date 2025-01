Riigikogule esitatud plaani kohaselt hakkab filmilinnaku rajamist teostama Tallinnfilm

Uue plaani kohaselt sõlmib kultuurkapital stuudiokompleksi ehitamiseks lepingu Tallinnfilmiga, kes ehitab hoone valmis ning annab siis eraettevõtjatele opereerimiseks.

"Selleks, et 22 miljoni, mis kultuurkapital on lubanud filmilinnaku rajamiseks, kasutamine oleks võimalikult tõhus, läbipaistev, kontrollitav ja kõigile arusaadav ning et filmivaldkond saaks paviljoni opereerimisest kasu võrdsetel tingimustel," selgitas Purga.

Kultuurkapitali juht Margus Allikmaa ütles, et põhjusi, miks Tallinn Film Wonderlandiga lepingu sõlmimiseni ei jõutud, on aastate jooksul kerkinud mitmeid.

"Võibolla üks, mis formaalselt takistuseks sai, on see, et Tallinna linn ei olnud seadnud hoonestusõigust Wonderlandi kasuks, aga see oli üks kultuurkapitali nõukogu poolt seatud kindel tingimus, mis peab olema realiseeritud enne lepingu sõlmimist," kommenteeris Allikmaa.

Eesti Filmi Instituut on uue plaaniga nõus, kuid leiab, et koostöö peaks jätkuma ka filmilinnakut seni arendanud filmitootjatega.

"Kõik detailid peab veel läbi mõtlema. Mõtlema, kuidas me koos saame liikuda, aga minu isiklik soov on, et need inimesed, kes siiamaani seda projekti on vedanud, kindlasti projektiga seotuks jääksid. Vaatame siis, kui kiiresti me Tallinna filmilinnaku valmis saame," rääkis Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.