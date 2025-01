Galerii: esilinastus Moonika Siimetsa absurdikomöödia"Must auk"

Esmaspäeval esilinastus Moonika Siimetsa uus film "Must auk". Andrus Kivirähki ja Armin Kõomägi novellidest inspireeritud komöödia räägib loo inimlikust igatsusest millegi ilusa ja erilise järele.

Moonika Siimetsa käe all valmis 2018. aastal film "Seltsimees laps". Tema uus film viib vaataja äärelinna magalarajooni, kus elavad spordisaalis muskleid pumpav Uma, Soome tööle minekust unistavad sõbrannad Maret ja Sirje ning romantikust esoteerikahuviline Jüri, kes igatsevad kõik omal moel õnne ja armastust. Kui magalarajooni vahel kasvavatesse sirelipõõsastesse tekib salapärastel asjaoludel must auk ja ilmuvad tulnukad, hiidämblik ning põlvpükstes austerlane, hakkavad juhtuma sündmused, mis seavad küsimärgi alla äärelinna elanike lootused helgemale elule.

Lugu on inspireeritud Armin Kõomägi novellidekogumikust "Minu Mustamäe" ning Andrus Kivikrähki lühiloost "Inimväärne elu".

Filmi tootja on Amrion OÜ koos Soome tootjaga Aamu Film Company. Filmi produtsent on Riina Sildos, kaasprodutsendid Emilia Haukka ja Jussi Rantamäki (Soome). Režissöör ja stsenarist on Moonika Siimets.

Filmis mängivad Ursel Tilk, Liina Tennosaar, Rea Lest, Doris Tislar, Anne Reemann, Eva Koldits, Kristo Viiding, Jekaterina Linnamäe, Laine Mägi, Hannu-Pekka Björkman (Soome), Peeter Tammearu, Peeter Oja ja Indrek Taalmaa.