Moonika Siimets pälvis filmifestivalil GoEast parima režissööri auhinna

Siimets, kelle ulmekomöödia "Must auk" räägib veidra loo tulnukatest, kes saabuvad paneelelamute rajooni ning muudavad sealsete elanike unistusi, pälvis festivali parima režissööri preemia väärtuses 7500 eurot, mille on välja pannud Wiesbadeni linn, kus festival toimub.

Žürii sõnul jutustab režissöör seostest Ida-Euroopa reaalsuse ja kosmose vahel, kasutades erinevaid filmiloo rääkimise viise ja luues meeldejäävaid karaktereid. "Režissöör muudab tumedad teemad humoorikaks, kasutades värvikirevat visuaalset esteetikat," lisas žürii esinaine Bosnia lavastaja Jasmila Žbanićaga ("Quo Vadis, Aida?").

"Mulle oli väga oluline näha, et festivali publikut ja žüriid ei erutanud vaid tulnukad ja eriefektid, vaid neid kõnetasid valusad ja minu jaoks meie ühiskonnas olulised teemad nagu vanaks jäämine, koduvägivald, viha samasooliste paaride vastu ning üksindus. Rõõmustan, et nad said aru filmi huumorist ning hindasid väga loomingulist riski, mille meeskonnaga võtsime, et taolist erinevate žanritega mängivat lugu rääkida. See auhind on meile ülioluline tunnustus," kommenteerib režissöör Moonika Siimets.

Kokku osales festivali põhivõistlusprogrammis 14 filmi. Züriis olid lisaks Žbanićele Ukraina lavastaja Oleksiy Radynski, filmifestivali juht Ola Staszel, prantsuse produtsent Louis Beaudemont ja Kasahstani kunstnik ning kultuuriuurija Dana Iskakova.

Lisaks pälvisid auhinna Liis Nimik ja Kristen Aigro hetkel töös oleva projektiga "Metsik roos", mida esitleti platvormil East West Talent Lab. Nimiku ja Aigro käe all valmiv dokumentaal oli üks 14 projektist, mida dokumentalistika fookusega pitching ja networking üritusel esitleti. "Metsik roos" uurib samanimelise teleseebika fenomeni 1990. aastate üleminekuaja Eestis. Film pälvis 3500 euro suuruse Renovabis uurimistoetuse, mis on suunatud inimõigustele keskendunud projektidele.

Žürii (ajakirjanik Miriam Carbe, filmikuraator Rabih El-Khoury, stsenarist Monika Franczak) rõhutas Nõukogude Liidu lagunemise keerukust ning 1990. aastate Eesti kohanemise paindlikkust. "Üheks ootamatuks abivahendiks vabaks murdmise protsessis osutus Mehhiko telenovela, mis tõi endaga kaasa värskeid vaatenurki ja arusaama individuaalsest vabadusest. See projekt ühendab tõsise teema huumoriga ning oli meie jaoks sama ootamatu ja originaalne kui nähtus, mida film soovib käsitleda."

"Oleme teinud palju tööd, et meile nii omane mälestus üheksakümnendatest ja "Metsikust roosist" universaalseks looks arendada. Saadud tunnustus näitab, et oleme liikunud õiges suunas," kommenteerisid Nimik ja Aigro. Ühtlasi kutsuvad filmitegijad endiselt kõiki jagama huvitavaid seiku "Metsiku roosi" vaatamisest koos pere, sõprade või töökaaslastega. Oodatud on kõik seriaaliga seonduvad mälestused ja lood, foto- ning videomaterjal.

Tänavune GoEast filmifestival toimus 25. korda ja leidis aset 23. kuni 29. aprillini.