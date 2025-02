Koldits: kunsti ei ole mõtet teha, kui sa saad selle kahe sõnaga ära sõnastada

Näitleja Eva Koldits usub, et kunsti ei pea suutma kahe sõnaga ümber kirjutada, vaid on hea, kui see tekitab küsimusi.

Jaanuari lõpus jõudis kinodesse Moonika Siimetsa mängufilm "Must auk", kus teiste seas lööb kaasa Eva Koldits. Ta kehastab filmis Maretit, kes nõustub koos oma Sirjega raha eest maavälistes teaduseksperimentides osalema.

"Erialaselt oli väga huvitav, et mul oli esimest korda filmis selline lisandus, mis minu välimust totaalselt muutis – ma vihjan hammastele. Kui mul neid hambaid suus ei olnud, sest seal oli üks stseen, kus tegelane saab lõpuks uued hambad, osutus äkki nii keeruliseks aru saada, kes see Maret siis on," meenutas ta kultuurisaates "OP" "Musta augu" tegemist.

Kuigi "Mustas augus" on kohti, mis panevad vaataja muigama, on seal traagikat. "See ongi minu meelest Moonika kui režissööri hästi suur pluss, et kuidas ta suudab laveerida selle koomilise ja traagilise piiri peal," kiitis Koldits režissööri.

Eva Koldits Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Samuti mängib Eva Koldits Ekspeditsiooni lavastuses "Leviaatan". "OP-i" saatejuhti Owe Peterselli sõnul mõjus Koldits "Leviaatani" laval väga enesekindlalt. Kolditsale pakkus selline tagasiside rõõmu. "Enesekindlus on tavaliselt see, millega me oma haavatavust varjame."

Seda, et vaataja peaks kõik laval nähtu suutma enda jaoks ära sõnastada, Koldits ei usu. "Kunsti eesmärk ei ole, et ma lähen koju ja ma olen võimeline kahe lausega ära kirjutama, mida ma täna kogesin. Kui sulle jäävad nii suured küsimused, et ma ei saanud midagi aru ja ma ei taha sellega enam tegeleda, siis see on teine äärmus, aga muidu ei ole mõtet kunsti teha, kui sa saad selle kahe sõnaga ära sõnastada," leiab ta.