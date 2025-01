Narva linnavõim määras muuseumi nõukokku uued liikmed

Tüli Narva muuseumi nõukogus algas enam kui aasta tagasi. Kord ei meeldinud Narva esindajatele märtsipommitamise võrdlus Ukrainas toimuva sõjaga, kord polnud nad rahul muuseumi juhiga. Konflikti sekkunud linnavõim soovis nõukogus suuremat hääleõigust.

Narva uus võimuliit aga leidis, et pikaleveninud tüli saab lõpetada vaid nõukogu liikmete väljavahetamisega. Nüüd esindavad Narvat muuseumis Ida-Viru turismiklastri juht Kadri Jalonen, arenguvaldkonna abilinnapea Marina Šurupova ja ajalooõpetajast linnavolinik Vladimir Žavoronkov.

"Kui on tekkinud konflikt, siis vahel on konfliktist peaaegu võimatu nende inimestega väljuda, kes on selles konfliktis pikka aega olnud. Ma loodan, et nad leiavad riigipoolsete liikmetega rohkem ühist meelt ja ma loodan, et muuseumi nõukogu ei hakka muuseumi igapäevasesse juhtimisse sekkuma," sõnas Narva linnapea Katri Raik.

Uued nõukogu liikmed said pärandiks koosolekute allkirjastamata protokollid ja kinnitamata eelarve.

"Probleemid on tegelikult siiani lahendamata olnud ja see on tõesti tööd häirinud. Nii et mul on hea meel, et Narva muuseumil on nüüd uued nõukogu liikmed. Nende esimeseks ülesandeks saab olema 2025. aasta eelarve kinnitamine ja loomulikult töörahu taastamine, mida on ammu oodatud," rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

Segadused Narva muuseumi juhtimises sattusid raskele ajale. Turiste on Narvas vähem, kommunaalarved kasvavad. Linnapoolne toetus on sama mis 13 aastat tagasi.

"See tähendab, et me peame oma jõududega kuidagi hakkama saama. Selles mõttes meil on hästi palju tööd. Aga loodame, et see on ikkagi koostöö, mitte sabotaaž," lausus Narva muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova.

Narva muuseumi nõukogus on kuus liiget, kolm linna ja kolm riigi esindajat. Nõukogu esimehe koht on seni kuulunud riigile.