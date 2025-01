Netflix võtab ette uue "Väike maja preerias" ekraniseeringu

Netflix on andnud rohelise tule uuele "Väike maja preerias" ekraniseeringule, mis põhineb Laura Ingalls Wilderi autobiograafilisel romaanisarjal.

Laura Ingalls Wilder avaldas 1930. ja 1940. aastatel kaheksa "Väikese maja" raamatut, üheksas ilmus peale tema surma 1971. aastal. Raamatud põhinevad tema lapsepõlvel 19. sajandi lõpuaastate Ameerika keskläänes. Tänaseks on müüdud üle 73 miljoni sarja raamatu.

Raamatute põhjal vändati 1974. kuni 1983. aastani ülimalt populaarne NBC teleseriaal "Väike maja preerias", mis varem pikalt ka ETV ekraanil jooksnud. Üheksa hooaja ja üle 200 episoodiga on "Väike maja preerias" siiamaani üks vaadatumaid sarju kogu maailmas.

Uue adaptsiooni projekti juhib peaprodutsendina Rebecca Sonnenshine, kes olnud selliste sarjade, nagu "The Boys," "Vampire Diaries," ja "Archive 81" tegemise juures. "Ma armusin nendesse raamatutesse sügavalt, kui ma olin alles 5-aastane. Nad inspireerisid mind kirjanikuks ja filmitegijaks saamisel ja mul on äärmiselt hea meel need lood uuele üleilmsele publikule kätte tuua," rääkis ta.

Uut sarja tutvustatakse kui ühelt poolt lootusrikast peredraamat, teisalt kui eepilist ellujäämislugu ja osa Ameerika lääne kujunemisloost, mis pakub kaleidoskoopilise vaate nende inimeste raskustest ja triumfidest, kes kujundasid Ameerika metsikut läänt. ""Väike maja preerias" on võlunud nii paljude fännide südamed üle maailma ja meil on hea meel jagada uue nurga alt selle ikoonilise loo igavikulisi teemasid lootusest ja optimismist," kommenteeris Netflixi draamasarjade osakonna asepresident Jinny Howe.

"Väike maja preerias" on juba kolmas metsiku lääne teemaline sari, mille Netflix viimasel paaril aastal tellinud on.