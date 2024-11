Eesti meediaettevõtete koostöö Netflixiga võib avada ukse ka kodumaistele filmitegijatele

ERR-i juhatuse liige ja voogedastusprogrammi Jupiter loomise juures olnud Toomas Luhats selgitas, et kõige rohkem võidab televaataja. "Järjest enam tahavad ikkagi suured meediaettevõtted teha häid partnerlusi ja läbi nende partnerluste mõlema poole huvisid paremini kaitsta ehk siis pakkuda vaatajatele sisu, mis oleks rikkalikum kui see seni oli. Ja läbi selle tegelikult võidab kõige rohkem hea televaataja kodudes," sõnas ta.

Luhats märkis, et tegelikult ei ole täpselt teada, mis on Netflixi strateegia. Küll aga võiks see potentsiaalselt avada ukse Eesti filmide jõudmisele Netflixi. "Netflixi puhul tuleb jälgida seda, kas nad hakkavad selle muudatuse raames ka Eesti sisu näitama. See võiks olla meie jaoks see huvitav koht, kas Eesti sarjad, Eesti filmid jõuavad ka Netflixi," mainis ta ja lisas, et praegu see on valik olematu. "Võib-olla kaks-kolm nimetust on sinna jõudnud, aga seda on väga vähe."

"Kui Netflix teeks selle sammu, et hakkaks reaalselt Eesti sisu panema oma valikusse meie territooriumil, siis ma usun, et Netflixil on Eestiga suuremad plaanid, kuni sinnamaani on see ikkagi selline business as usual," tõdes Luhats.

Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus märkis, et oma roll on siin ka piraatlusel, mis on voogedastusplatvormide fragmenteerumise tulemus. "See, millest väga palju ei räägita, on see, et umbkaudu pool maailma nii-öelda online filmi- ja telesisu tarbimisest leiab aset nii, et keegi ei saa selle eest tasutud, mistõttu kõigil nendel suurtel platvormidel on küsimus see, et kuidas tegelikult jõuda lähemale kohalikule auditooriumile, kuidas integreerida, lõimida oma erinevaid teenuseid," nentis ta.

Küsimus on ka konkurentsis, mille puhul konkureeritakse kõige rohkem niiöelda otsepildi valdkonnas. "Eestis on juhtunud see, et kõige tähtsam live-sisu valdkond ehk sport, ülemaailmsed spordiülekanded on koondunud Go3 kätte Eestis. Tegelikult nendel lavastatud sisu pakkujatel on mõistlik teha koostööd nende tegijatega, kes pakuvad rohkem live-sisu," rõhutas Ibrus.

Samas on viimasel ajal erinevad voogedastusplatvormid hakanud tõstma oma hindu. Toomas Luhats sõnas, et selle taga on mitu tegurit. "Ma arvan, et siin on mitu asja koos. Inflatsioon, majandustulemused ei ole kuuldavasti ettevõtetel nii head kui loodeti ja sellest lähtuvalt tasub sealt otsida neid põhjuseid," mainis ta.