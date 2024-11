Karlo Funk: Netflixi koostöö kohalike teenuspakkujatega ei tule üllatusena

Voogedastusplatvormid Telia ja Go3 on teatanud, et alustasid koostööd Netflixiga. Ettevõtetele tähendab see kulude kokkuhoidu, vaataja jaoks muutub teenus lihtsamaks, kuna mitu paketti koondub ühe tellimuse alla.

Kohalike voogedastusplatvormide koostöö Netflixiga on esmalt tehniline. Selle eesmärk on jõuda võimalikult paljude vaatajateni.

"Netflix tegeleb kõige rohkem välismaa läänelike suursarjadega, meie paneme suurema rõhu kohalikule toodangule. Netflixil ei ole ka näiteks subtiitrid eestikeelsed ja dubleeringud, mis Lätis ja Leedus on väga olulised. Just mitmete asjade kooslus on see, mis selle kliendile kõige paremaks teeb. Kui meil on see ühendpakett Baltikumi mõttes uuenduslik asi, siis mujal maailmas on see suhteliselt tavaline," rääkis Go3 Eesti turunduse spetsialist Mike-Richard Koch.

Kultuuriministeeriumi audiovisuaal- ja digikultuurinõunik Karlo Funk kinnitab, et Netflixi kui suurima rahvusvahelise voogedastusplatvormi koostöö kohaliku teenuspakkujaga ei tule üllatusena. Omaette küsimus on, kas sellest koostööst võib ka midagi suuremat ja sisulisemat välja kasvada.

"Teada on" et Netflix armastab turule tulla selliste paketeeritud teenustega, et nad otsivad mõne kohaliku partneri ja siis muudavad ennast kättesaadavaks avalikkuses. Järgmised sammud on vaadata natuke turul ringi ja juhul kui see tundub neile pärast info kogumist piisavalt tõhus, toetada kohalikke sarju ja kui see tundub ka töötavat, siis tulla kohapeale stuudiona – toota kohapeal ja luua äriüksuseid," rääkis Funk.

Netflixil on üle 300 miljonit vaatajat üle terve maailma ning nende ettevõte kasvab jätkuvalt.