Galerii: "Uru Valteri isikunäitus" ühendab endas rahvusromantika ja küünilisuse

Reedel avati Tallinna Linnagaleriis Erik Hõimu, Ats Kruusingu ja Eke Ao Nettani "Uru Valteri isikunäitus". Installatsioone, maalikunsti, videot ja performance'it hõlmav väljapanek on ühtaegu nii rahvuslik-romantiline kui ka äraolevalt küüniline ning uurib, kas tänapäeval on olemas midagi ajatut, mis oleks ilma varjuta, läbi ja lõhki puhas ja hea?

Uru Valter on nimi, mille kunstnikud Erik Hõim, Ats Kruusing ja Eke Ao Nettan andsid oma ühisosale, mis ärkab ellu eelkõige protsessis, jagatud vooluseisundis ning mille olemasolu ainsad tõendid on sellest voolust sündinud teosed: skulptuurid, videod, fotod, maalid ja performance'id. Seda kollektiivset loomingut iseloomustab estraadilembus, samastumine lihtsate väärtustega, paras annus rahvusromantikat, käsitöölisust ning mingi sedasorti nooruslik kergus, mida võiks kirjeldada ütlemisena ilma päriselt omaks võtmata.

Mida üldse omaks võtta ajal, mil senised rollid ja hierarhiad on kaotanud oma tähenduse? Kui miski, mis senini oli kindel, ei püsi enam paigal? Mida peaks ette võtma üks mehehakatis, kes kunagi oleks sündinud ja surnud ühes paigas, terve vahepealse aja teinud rasket kehalist tööd, aga nüüd võib teha ükskõik, mida süda ihaldab? Linnagalerii näituse eel luges Uru Valter August Mälku, reisis mööda Eestit, katsus merd, nuusutas tuult ja mõtles nende asjade üle pikalt järele. Tulemuseks on spiraalja ülesehitusega näitus, mis keerdub teokarbina iseenda sisse. Fassaadist saab sisemus ja töö saab töötegija kätte.

"Vahel tundub mulle, et ka mina olen natuke Uru Valter," ütles näituse kuraator Siim Preiman. "Vähemasti samastun ma selle tundega, kui sa kõigest hingest igatsed midagi, aga sa ei tea täpselt mida. On vastuoluline tunne igatseda aega, kus sa ei ole elanud, aga tundub, et seda kogevad praegusel ajal paljud. Minu meelest sukeldub Uru Valter pärimusse ja arhetüüpidesse pettumuse ning eskapismi asemel teatava konstruktiivsusega. Nende loomingus on sellist sõnatut kämblapoeesiat, ajastute ja meediumide heatahtlikku manipuleerimist, mida võib märgata ka näiteks Neeme Külma või Jass Kaselaane töödes."

Näitus on avatud Tallinna Linnagaleriis 15. veebruarist kuni 27. aprillini 2025.